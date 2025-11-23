HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El MSU exige a la Diputación la compra del convento de las Carmelitas

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

El MSU-Norte ha pedido al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, la compra inmediata del Convento de las Carmelitas de Plasencia para crear el Museo o Pinacoteca Jiménez Carrero y ubicar allí el Consorcio encargado de gestionar su legado. La organización considera que la adquisición debe incluirse de forma prioritaria en los presupuestos de 2026 y 2027, igual que se hizo recientemente con el Palacio de Mayoralgo en Cáceres.

El MSU-Norte reconoce la sensibilidad mostrada por Morales en materia de patrimonio, infraestructuras y promoción del norte de Extremadura, pero subraya que los avances son insuficientes ante la gravedad del declive demográfico. En la provincia hay 100.334 mayores de 65 años y 32.816 octogenarios, cifras que, según alerta la alianza, requieren más inversión en dependencia y sanidad.

Además, exige al presidente más presión política para lograr la reapertura del tren Ruta de la Plata entre Plasencia y Salamanca en 2035, la estación del AVE Plasencia-Norte AV y el inicio inmediato de la autovía EX-A1.

