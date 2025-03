El mejor mural del mundo se encuentra en la Catedral de Plasencia

La obra 'El Descendimiento', del artista urbano placentino Jesús Mateos Brea, ha sido reconocida como el mejor mural del mundo en febrero por la prestigiosa ... plataforma Street Art Cities. Este mural, ubicado en el hastial de la Catedral, es la imagen del cartel anunciador de la Semana Santa de la ciudad en 2025, año clave de cara a conseguir la declaración de interés turístico nacional para la fiesta. «Estoy convencido de que este reconocimiento viene de muchísimos placentinos y extremeños», señala Brea.

No es la primera vez que Street Art Cities se fija en el placentino. En mayo de 2022, el búho del mural 'Odisea', que realizó en Villar del Pedroso, ya fue considerado el mejor del mundo. Ese mismo año fueron nominados los murales del águila imperial de Carbajo y el gallo azul de Salorino. En 2021, la ardilla de Fuenlabrada optó a ser otro de los mejores, y en 2024 sucedió con el martín pescador de Arroyo de la Luz y los camaleones de Arroyomolinos de la Vera.

El mural de la Catedral está inspirado en 'El Descendimiento' de Caravaggio. Se ha realizado sobre una estructura de madera de 11 metros de alto y 6 metros de ancho, instalada en el paramento de ladrillo que divide la Catedral Nueva y la Vieja. «He querido hacer no una copia ni una versión, sino una recreación nueva basándome en su tratamiento de la luz y en su composición para ir un paso más allá», señala el artista, que buscó reforzar las tensiones de las manos y el peso muerto del cuerpo de Cristo. También trabajó en el tratamiento del color, diferenciando de manera sutil pero relevante el cambio de tonalidad entre un cuerpo inerte y unas manos vivas.

Para su proceso creativo, primero tuvo en cuenta el espacio físico donde se instalaría la obra. Realizó fotografías de modelos reales y las redibujó hasta lograr una composición que encajara en el espacio. Luego, cortó la estructura en la forma final y la pintó por partes, ya que sus dimensiones impedían trabajar en una sola pieza. «Hasta que no hemos tenido totalmente el trabajo terminado, no he visto realmente cómo ha funcionado», afirma.

Fernando Pizarro, en la presentación del cartel la semana pasada, destacó la relevancia de este mural en el contexto de la Semana Santa: «Es una obra de vanguardia que remueve nuestra concepción de la fe». También elogió la figura de Jesús Mateos Brea, al que calificó como «el Miguel Ángel placentino», y resaltó la valentía del artista para transmitir un mensaje que va más allá de lo estético: «Fue capaz, a través de su obra, como los grandes artistas, de trasladar no solo la belleza, sino también una catequesis, la catequesis de esas manos sujetando el cuerpo muerto de Cristo, con la esperanza blanca del paño de pureza que nos hace saber que tres días después resucitará».

Por su parte, el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, quiso compartir el impacto positivo que ha generado la obra en distintos ámbitos eclesiásticos, culturales y artísticos: «Las palabras que más he escuchado son 'una pasada, impresionante, una maravilla, precioso, bello'. Todos me piden que le felicite en su nombre, y lo hago aquí públicamente».