Infografía del mural, diseñada por el PSOE, que se ubicará en la Puerta Talavera. PSOE

La medianera desnuda tras el derribo del Chiquete de Plasencia se tapará con un gran mural

La iniciativa, respaldada por el PEPRI, busca mejorar la entrada al casco histórico con una lona sostenible que simulará la muralla

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:10

El Ayuntamiento de Plasencia instalará un gran mural en la Puerta de Talavera para ocultar la medianera que ha quedado al descubierto tras el derribo ... del antiguo bar Chiquete. La medida, impulsada por el grupo socialista, ha sido aprobada en el marco del Plan Especial de Protección del Recinto Intramuros (PEPRI).

