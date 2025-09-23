La medianera desnuda tras el derribo del Chiquete de Plasencia se tapará con un gran mural
La iniciativa, respaldada por el PEPRI, busca mejorar la entrada al casco histórico con una lona sostenible que simulará la muralla
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Martes, 23 de septiembre 2025, 08:10
El Ayuntamiento de Plasencia instalará un gran mural en la Puerta de Talavera para ocultar la medianera que ha quedado al descubierto tras el derribo ... del antiguo bar Chiquete. La medida, impulsada por el grupo socialista, ha sido aprobada en el marco del Plan Especial de Protección del Recinto Intramuros (PEPRI).
El mural reproducirá la imagen de la muralla de la ciudad y servirá como solución estética provisional hasta que puedan ejecutarse los siguientes derribos previstos en la zona. El objetivo es mejorar la entrada a uno de los accesos más transitados del casco histórico, donde el hastial desnudo del edificio contiguo ha generado críticas por su impacto visual.
Fuentes socialistas explican que, tras lanzar públicamente la propuesta a comienzos de septiembre, el alcalde, Fernando Pizarro, se puso en contacto con ellos para plantear la posibilidad de cubrir el espacio con un grafiti, en línea con otros murales repartidos por la ciudad. Sin embargo, el grupo municipal defendió que la mejor opción era una lona mural, por tratarse de una medida más sostenible.
La propuesta fue finalmente asumida por el regidor y avalada por los técnicos municipales, al amparo de la ordenanza de ornato y decoro que permite intervenciones para adecentar fachadas y medianeras visibles desde la vía pública.
La Junta de Extremadura se encargará de consolidar y limpiar el lienzo de muralla descubierto tras la demolición, como ya ha hecho en otros tramos del recinto amurallado.
