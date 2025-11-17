Maribel Andrés Llamero inaugura el Aula de Literatura 25/26 en Plasencia
J. C. R.
PLASENCIA.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
La Sala Verdugo de Plasencia acogerá el próximo martes, a las 20.00, la inauguración del Aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán ... 2025/2026 con la escritora Maribel Andrés Llamero como protagonista. La autora salmantina abrirá esta nueva edición con una charla centrada en su trayectoria poética y creativa. Al día siguiente, a las 12.30 horas, participará en un encuentro con alumnos de bachillerato en el IES Valle del Jerte. Andrés Llamero, doctora en Filología Hispánica y profesora en la Universidad de Salamanca, es autora de varios poemarios y ha desarrollado una destacada labor en recitales y publicaciones.
