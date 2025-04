El Ayuntamiento quiere a Antonio Ferrera y Emilio de Justo para la Feria de Plasencia

REDACCIÓN Martes, 17 de mayo 2022, 14:20 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Antonio Ferrera y Emilio de Justo protagonizan el programa taurino de la Feria de Plasencia. Un mano a mano entre los dos toreros, que lidiarán cada uno tres toros de la ganadería de Sánchez Arjona, centra el programa previsto para las fiestas, del que se ocupará el Grupo Ceber Tauro, que dirige el extorero de Coria Alberto Manuel Hornos, después de que el Ayuntamiento le haya adjudicado de forma definitiva el contrato de gestión y explotación de la plaza de toros para este año y el próximo.

Se pone fin así a una adjudicación que tuvo que suspenderse debido al proceso judicial abierto contra una de las dos empresas que formaban la UTE que quedó en primer lugar tras la licitación del servicio. Ceber Tauro, que quedó en segundo lugar, recurrió la adjudicación porque, según argumentó entonces, una de las dos que integran la UTE –Tauroemoción– no tenía solvencia económica y, por tanto, no podía concurrir. El Ayuntamiento no atendió sus alegaciones y Ceber Tauro optó por la vía judicial, que finalmente le ha dado la razón.

La Junta de Gobierno local ha dado el visto bueno ahora a la adjudicación definitiva, que supondrá un gasto para las arcas municipales de 48.400 euros anuales. Asimismo, el expediente presenta algunas condiciones, entre las que destaca la elaboración de los carteles de la corrida de toros y la de rejones. De esta forma, el Consistorio ha dispuesto que los matadores que participarán en la feria taurina serán Antonio Ferrera y Emilio de Justo, que lidiarán tres toros cada uno de ellos de la ganadería de Sánchez Arjona.

Por lo que respecta al festivo de rejones, se establece la participación de Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza y Leonardo Hernández, con toros de Fermín Bohórquez.

Modificación del cartel

El acuerdo de la Junta de Gobierno establece que en el caso de que, por circunstancias justificadas, se deba producir alguna modificación en la composición de los carteles, deberá solicitarse, con la debida antelación, autorización para la sustitución de la figura por otra de similar nivel. Esto es, un torero que hubiera obtenido la misma puntuación o superior que la que obtuvo el torero sustituido, o excepcionalmente por torero que haya sido triunfador en la plaza de toros de Sevilla (Feria de Abril) o Madrid (Feria de San Isidro) del mismo año en que se anuncia el cartel.

Esta situación podría darse si Emilio de Justo no está recuperado para la Feria de junio. Cabe recordar que el pasado Domingo de Resurrección sufrió una cogida en Madrid que le supuso la fractura de dos cervicales de la que aún está convaleciente.

Los precios de las localidades y abonos no serán superiores a los previstos en el pliego de pliego de prescripciones técnicas.