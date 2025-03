Absuelven a Robe Iniesta de la demanda de Live Nation tras la gira fallida de Extremoduro

Juan Carlos Ramos Plasencia Viernes, 24 de noviembre 2023, 11:12 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

El juicio se celebró en enero, pero la sentencia no ha salido publicada hasta el pasado 15 de noviembre. Roberto Iniesta ha salido absuelto de todas las acusaciones por las que Live Nation España demandó en su día al músico placentino a raíz de la suspensión de la Gira de Despedida de Extremoduro. Y también, por todas las actuaciones y declaraciones que hubo a raíz de esa cancelación.

La promotora de esa gira reclamaba a Robe una cantidad de casi 4 millones y medio de euros (2.920.913 euros en concepto de daños y perjuicios; 1.361.250 euros por el aval depositado para la celebración de los conciertos que fueron suspendidos; y 147.378 euros por los intereses devenidos de ese aval). La jueza que ha instruido el caso no ha encontrado culpabilidad en ninguna de las pruebas presentadas y ha dicho que no procedía «la resolución del contrato y, por consiguiente, la restitución de las prestaciones solicitadas por la actora ni procede indemnización alguna por daños y perjuicios».

Esos daños y perjuicios se refieren a comunicados que realizó Robe en la página de www.extremoduro.com cuando la gira comenzó a aplazarse 'sine die' a causa de la pandemia y las restricciones sanitarias y el músico pidió públicamente a Live Nation que devolviera el importe de las entradas.

«Parece que tienen algún tipo de alergia a la palabra devolución. En el comunicado que sacaron ni siquiera la mencionaban. Encima, querían que lo firmáramos conjuntamente. ¡Hace falta ser zoquetes! No ganan nada con esto, solo tocar los cojones. Y no creo que sea el mejor momento. Espero no tener que volver a reconvenirles», dijo el 30 de julio de 2020.

A ese mensaje le sucedieron unos cuantos más. Live Nation España consideraba que los comunicados emitidos por Roberto Iniesta en su página web perjudicaron su reputación y adjuntó un informe del impacto que esos mensajes causaron sobre su fama y un informe pericial de cuantificación económica del perjuicio causado. Lo cuantificó en casi tres millones de euros.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Pamplona ha dictaminado que «no se puede apreciar ninguna frase o expresión injuriosa, calumniantes ni ofensivas, sino discrepancias entre las partes, expuesta públicamente, respecto a las restituciones de las entradas y el devenir de la Gira de Despedida de Extremoduro». Y ha dejado claro que son «opiniones enfocadas a explicar públicamente su opinión en las negociaciones establecidas en cuanto a la reanudación de la gira».

Otra parte del juicio se basó en depurar responsabilidades a la hora de conocer quién había decidido suspender la Gira de Despedida de Extremoduro, sobre todo para saber si Roberto Iniesta debía devolver el aval de 1.361.250 euros que Live Nation depositó en su día (y los intereses devenidos). Esa cantidad corresponde al 50% de los honorarios totales que debía recibir el placentino.

Responsabilidad de Live Nation

El 26 de agosto de 2021 se canceló definitivamente la gira, según explicaba Robe en su web: «Hace ya un mes que la multinacional Live Nation me mandó un burofax para decirme que dan por extinguido el contrato de la gira de Extremoduro y que, por lo tanto, la dan por cancelada. No han querido esperar a que pasara la pandemia para poner nuevas fechas, que es lo único sensato que se podía hacer en esta situación».

Ahora, la jueza da la razón a Robe y dice que toda la responsabilidad de la extinción del contrato recae sobre Live Nation: «No procede la resolución del contrato y, por consiguiente, la restitución de las prestaciones solicitadas por la actora ni procede indemnización alguna por daños y perjuicios».

La conclusión de la jueza refleja que, atendiendo al contrato firmado entre las dos partes, Live Nation tuvo que aplazar los conciertos en lugar de suspenderlos: «Resulta evidente que el contrato no deviene ineficaz, que puede llevarse a efecto y que todas las circunstancias de la pandemia que llevaban a un aplazamiento de la gira a la espera de la evolución de la pandemia se tuvieron en cuenta a la hora de suscribir los dos anexos del año 2020. No hay una imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato y no se genera en la demandada una vinculación a cumplir lo imposible, dado que actualmente los conciertos se pueden celebrar».

En este proceso, Live Nation demandó a cuatro partes: Robe y su empresa Producciones 16562, S.L.; Iñaki 'Uoho' Antón y su empresa Petrika Sociedad cooperativa, S.A.; El Dromedario Records como representante de Extremoduro; y Klyescenarios, S.L., como subcontratista de El Dromedario Records.

Sin embargo, tanto Klyescenarios, S.L., como Uoho se allanaron a las demandas de Live Nation, es decir, aceptaron voluntaria y unilateralmente ante la instancia judicial lo que se estaba solicitando desde la promotora. Eso es algo que no hizo Robe, lo que derivó en una situación de enfrentamiento latente entre los dos 'tótems' de Extremoduro.

Esa falta de sintonía ya se pudo comprobar en la sucesión de aplazamientos de conciertos de la Gira de Despedida. Iniesta apoyaba la devolución de entradas y advertía a la compañía de que no pusiera trabas. Por otro lado, Antón se comprometía a ofrecer nuevas fechas tantas veces como fuera necesario. Tras la posterior cancelación, Uoho firmó con Live Nation para llevar a cabo una gira con su nuevo grupo.

Live Nation España tiene veinte días para interponer recurso de apelación ante el juzgado, pero, de momento, tendrá que hacer frente a las costas procesales causadas por su derrota ante Roberto Iniesta.