La Justicia no ve negligencia en el traslado de un paciente fallecido por edema pulmonar pese a la ausencia de médico o enfermero

J. C. R.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la viuda de un hombre fallecido en junio de 2023, al ... considerar que no hubo negligencia médica ni en la atención ni en el traslado del paciente desde Cabezuela del Valle hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. La resolución confirma el auto de sobreseimiento provisional dictado previamente por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Plasencia.

La mujer alegaba que su esposo, afectado por una grave enfermedad renal crónica, no recibió el tratamiento adecuado durante la asistencia sanitaria. En particular, denunció que el traslado en ambulancia se realizó sin oxígeno suplementario ni personal médico, lo que -según ella- agravó su estado y provocó su fallecimiento. Además, sostuvo que hubo posibles alteraciones en los informes médicos y falsedad documental, ya que estos indicaban que sí se administró oxígeno.

El tribunal desestimó estas alegaciones, señalando que tanto el informe médico del PAC (Punto de Atención Continuada) como el testimonio de la facultativa corroboraban que el paciente recibió oxígeno suplementario. La recurrente insistió en que inicialmente no se le administró oxígeno y que los informes fueron modificados posteriormente, pero el tribunal otorgó mayor credibilidad a la perito judicial.

La sentencia concluye que no hubo infracción de la lex artis médica y que la actuación del personal sanitario fue correcta en tiempo, medios y forma. El informe forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres respaldó esta conclusión y afirmó que la asistencia fue adecuada en todo momento.

Sobre el traslado, el fallo es contundente: no hubo negligencia ni error clínico. La perito judicial determinó que no era necesaria la presencia de médico o enfermero en la ambulancia, dado el estado previo del paciente, y añadió que el desenlace fatal no habría variado ni con personal adicional ni con oxígeno suplementario durante el traslado, en caso de que hubiera faltado.

Finalmente, la Audiencia también descartó la falsificación de informes, aclarando que las diferencias entre los documentos se debían a actualizaciones normales en el proceso clínico, no a manipulaciones intencionadas.