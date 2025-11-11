HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Abel Bautista, con el equipo de gobierno, en su vista al polígono de Martín Palomino. AYUNTAMIENTO

La Junta urge el Real Decreto para iniciar la obra de Martín Palomino

El secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, reclama al Gobierno la transferencia de 6 millones de euros para licitar el proyecto

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

El proyecto de transformación de las avenidas Martín Palomino y de España en Plasencia encara su recta final administrativa antes de poder convertirse en ... obra. Con el diseño aprobado, la financiación autonómica garantizada y los fondos estatales comprometidos, solo falta que el Gobierno central publique en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que autorizará la transferencia de seis millones de euros del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la Junta de Extremadura. Se sumarían a un millón que ya ha traspasado.

