La Junta urge el Real Decreto para iniciar la obra de Martín Palomino

El proyecto de transformación de las avenidas Martín Palomino y de España en Plasencia encara su recta final administrativa antes de poder convertirse en ... obra. Con el diseño aprobado, la financiación autonómica garantizada y los fondos estatales comprometidos, solo falta que el Gobierno central publique en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que autorizará la transferencia de seis millones de euros del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la Junta de Extremadura. Se sumarían a un millón que ya ha traspasado.

Este domingo, el secretario general del Partido Popular de Extremadura, Abel Bautista, reclamó desde Plasencia que ese trámite se produzca «cuanto antes» para poder iniciar la licitación sin más demoras. «Aquí solo hay un problema, y es que dependemos de la publicación en el BOE del Real Decreto que posibilite esto. Si mañana el Gobierno de España publica el decreto, al día siguiente la Junta estará en disposición de comenzar la licitación de la avenida Martín Palomino», afirmó.

Bautista subrayó que la intervención en Martín Palomino «es una reivindicación de treinta años, una demanda y una lucha colectiva de la ciudad que va a ser por fin una realidad bajo un gobierno, el de María Guardiola, que pone siete millones de euros encima de la mesa para hacerlo posible». El dirigente popular destacó que la actuación responde a un proceso de «concertación social», con reuniones con empresarios, asociaciones y vecinos para adaptar el diseño a las necesidades de tráfico y movilidad del principal corredor de acceso sur de la ciudad.

La avenida Martín Palomino, antiguo tramo urbano de la carretera N-630A, se ha convertido con el paso de los años en el eje vertebrador de la zona industrial placentina. Su saturación, el deterioro del firme, la ausencia de aceras seguras y el desorden del estacionamiento han sido durante décadas objeto de quejas ciudadanas y empresariales. El proyecto elaborado por la Junta plantea una reordenación integral de la vía: nuevos carriles bici, aceras más amplias, glorietas, zonas ajardinadas y una red de servicios soterrados que sustituirá las infraestructuras obsoletas.

La actuación supondrá una inversión de 14 millones de euros, financiados a partes iguales por la Junta de Extremadura y el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico ya ha consignado su aportación en los presupuestos y dispone de los pliegos técnicos listos para activar el proceso de licitación en cuanto se publique el Real Decreto que autoriza la transferencia estatal.

«Estamos preparados para licitar inmediatamente», insistió Bautista. «Plasencia lleva tres décadas esperando esta obra. No hay razones para seguir retrasando un proyecto que va a modernizar uno de los principales accesos a la ciudad y a dinamizar su economía local».

El secretario general del PP recordó que esta intervención fue fruto de un compromiso asumido por las tres administraciones –Ministerio, Junta y Ayuntamiento– y que ha atravesado distintos mandatos y retrasos hasta llegar a este punto. «Hoy por fin tenemos el proyecto listo, la financiación asegurada y la voluntad política clara. Solo falta que el Gobierno cumpla y publique el decreto», subrayó.

El Ayuntamiento confía en que los trabajos puedan comenzar en 2026 y transformen por completo un eje que, durante años, ha simbolizado una de las asignaturas pendientes del desarrollo urbano placentino.