La Junta organiza un encuentro literario para impulsar la lectura y la creatividad

La Junta de Extremadura celebrará el sábado en el restaurante Santa Ana de Plasencia un nuevo encuentro del programa ‘Lee, Crea, Conecta’, una iniciativa que busca acercar la literatura y la creatividad a jóvenes de entre 12 y 30 años mediante actividades participativas y dinámicas. Esta sesión forma parte del proyecto ‘Encuentros Literarios’, impulsado por el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) y el Plan de Fomento de la Lectura, con el objetivo de crear espacios donde dialogar con autores y creadoras en un ambiente cercano.

El encuentro tendrá como protagonistas al escritor extremeño Dani Broncano, reciente ganador del Premio Todo Mejora por su novela ‘Malospelos’, y a Patricia de la Calle, divulgadora especializada en la dinamización de comunidades lectoras y cofundadora del espacio creativo La Botica de las Letras. Ambos compartirán con el público sus procesos de escritura, su relación con la lectura y las claves para impulsar proyectos literarios propios.

La jornada incluirá además la actuación de la cantante y productora placentina Sofía Blond, reconocida por su fusión de estilos y su papel pionero en la música extremeña.