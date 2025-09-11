La Junta de Extremadura reactiva la ampliación del centro sociosanitario de Plasencia

La ampliación del centro sociosanitario de Plasencia vuelve a ponerse en marcha tras dos años de bloqueo administrativo y ajustes técnicos. La Junta de ... Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado este martes la concesión de la licencia de obras para la segunda modificación del proyecto, un trámite que despeja el camino para reactivar una infraestructura considerada clave en la atención a mayores y personas dependientes en la ciudad y su entorno.

La licencia responde a la solicitud de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, promotora de la actuación, y se enmarca en un proceso que comenzó en diciembre de 2022, cuando se otorgó la primera autorización municipal. Posteriormente, en julio de 2024, se aprobó una primera modificación vinculada a la ubicación del nuevo edificio dentro de la misma parcela.

La segunda modificación ahora autorizada responde a un aspecto de mayor calado: las recomendaciones derivadas del estudio de inundabilidad. La Confederación Hidrográfica del Tajo obligó a reubicar la construcción fuera del área de influencia del arroyo Fuentidueñas, lo que ha supuesto ajustes en la disposición de la edificación. Aunque el diseño mantiene la configuración general, el cambio ha implicado una reducción ligera en la superficie construida y, al mismo tiempo, un incremento en el presupuesto de ejecución material.

Casi 10 millones de euros

Los informes técnicos municipales emitidos en agosto y septiembre de este año avalan que la actuación cumple con todos los parámetros urbanísticos y legales. El acuerdo aprobado por unanimidad incluye las condiciones habituales relativas a seguridad, gestión de residuos y plazos de ejecución. Desde el Ayuntamiento subrayan que se trata de «un paso más» en la tramitación necesaria para hacer realidad el proyecto, que se considera esencial para reforzar la atención sociosanitaria en la zona.

El desbloqueo llega después de un largo paréntesis en el que la ampliación del centro sociosanitario ha estado paralizada. El 16 de marzo de 2023 se anunció la propuesta de adjudicación de las obras a Ferrovial y, el 7 de mayo de ese mismo año, se formalizó el contrato por un importe de 9,73 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, desde entonces no hubo avances visibles y el contrato quedó en suspenso.

El plan contempla la construcción de un nuevo edificio de 6.903 metros cuadrados, distribuidos en un sótano técnico y dos plantas. La memoria del Servicio Extremeño de Salud prevé tres áreas funcionales: una unidad de larga estancia que sustituirá a la actual y permitirá mejorar la atención a pacientes con altos niveles de dependencia; una unidad hospitalaria para un máximo de 30 personas con discapacidad intelectual grave; y una unidad comunitaria, también para 30 usuarios, orientada a procesos de rehabilitación con vistas al alta o a estancias prolongadas de pacientes con mayor autonomía.

El diseño original planteaba un edificio de planta cuadrada articulado en torno a tres grandes patios, con espacios diferenciados para las unidades asistenciales y los servicios generales. Pese a los ajustes derivados de las modificaciones aprobadas, la configuración básica se mantiene.