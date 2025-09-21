La Junta de Extremadura licitará la obra del molino Tajabor de Plasencia antes de final de año
El Ayuntamiento llegó a licitar su rehabilitación en 2023, pero la obra no pudo ejecutarse por la coincidencia con los trabajos del entorno del puente Trujillo
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:29
La Junta de Extremadura prevé licitar antes de que finalice el año la rehabilitación del molino Tajabor de Plasencia, uno de los edificios más antiguos ... de la ciudad. Así lo confirmaron el alcalde, Fernando Pizarro, y el portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Hernández, en el último pleno municipal. Se trata de una inversión de medio millón de euros que afrontará la Junta tras la firma de un convenio. «Me han dicho que en este trimestre saldrá todo a licitación», aseguró el alcalde, aunque precisó que los plazos dependen de la Administración autonómica.
El Ayuntamiento llegó a licitar su rehabilitación en 2023 por 321.193 euros, pero la obra no pudo ejecutarse por la coincidencia con los trabajos de regeneración del entorno del puente Trujillo. La empresa adjudicataria renunció finalmente al contrato en enero de 2024 y el Consistorio tuvo que pagar una indemnización de 7.487 euros.
