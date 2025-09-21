HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fachada del molino Tajabor, que espera su remodelación desde hace dos años. J. C. R.

La Junta de Extremadura licitará la obra del molino Tajabor de Plasencia antes de final de año

El Ayuntamiento llegó a licitar su rehabilitación en 2023, pero la obra no pudo ejecutarse por la coincidencia con los trabajos del entorno del puente Trujillo

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:29

La Junta de Extremadura prevé licitar antes de que finalice el año la rehabilitación del molino Tajabor de Plasencia, uno de los edificios más antiguos ... de la ciudad. Así lo confirmaron el alcalde, Fernando Pizarro, y el portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Hernández, en el último pleno municipal. Se trata de una inversión de medio millón de euros que afrontará la Junta tras la firma de un convenio. «Me han dicho que en este trimestre saldrá todo a licitación», aseguró el alcalde, aunque precisó que los plazos dependen de la Administración autonómica.

