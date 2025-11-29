HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Juan Valderrama presenta ‘Historias de la copla’ en el Teatro Alkázar

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Juan Valderrama actuará este sábado en el Teatro Alkázar de Plasencia con ‘Historias de la copla’, un espectáculo que comenzará a las 20.00 horas y que propone un viaje emocional por la memoria del género. Las entradas tienen un precio de 22 euros.

El recital revisa los amores prohibidos, las pasiones y los celos que han marcado la copla, «con marineros de ojos verdes y corazones tatuados» como protagonistas de un imaginario que ha acompañado a varias generaciones.

Valderrama invita al público a acercarse «sin miedo y sin prejuicios» a unas canciones que han formado parte de la vida cotidiana, desde cocinas familiares hasta recuerdos infantiles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Juan Valderrama presenta ‘Historias de la copla’ en el Teatro Alkázar