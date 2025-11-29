Juan Valderrama presenta ‘Historias de la copla’ en el Teatro Alkázar

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Juan Valderrama actuará este sábado en el Teatro Alkázar de Plasencia con ‘Historias de la copla’, un espectáculo que comenzará a las 20.00 horas y que propone un viaje emocional por la memoria del género. Las entradas tienen un precio de 22 euros.

El recital revisa los amores prohibidos, las pasiones y los celos que han marcado la copla, «con marineros de ojos verdes y corazones tatuados» como protagonistas de un imaginario que ha acompañado a varias generaciones.

Valderrama invita al público a acercarse «sin miedo y sin prejuicios» a unas canciones que han formado parte de la vida cotidiana, desde cocinas familiares hasta recuerdos infantiles.