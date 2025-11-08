Joaquín Micot, de Cruz Roja, y Julia García, de Cáritas, premios Abuelo Mayorga de Plasencia 2025 El acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, reconoció su entrega al voluntariado y el apoyo a las personas más vulnerables

Foto de los premiados con los representantes de los grupos municipales.

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Joaquín Micot y Julia García han sido distinguidos con los premios Abuelo y Abuela Mayorga 2025. Ambos representan, según el Ayuntamiento de Plasencia, los valores de solidaridad, empatía y dedicación que caracterizan a esta distinción.

Micot, vinculado a Cruz Roja desde hace casi cuatro décadas, ha desarrollado una extensa labor en apoyo a personas mayores y en la gestión de emergencias y reparto de alimentos. «He aprendido mucho de ellos. La sabiduría y la generosidad que te regalan no tienen precio», afirmó emocionado en la entrega de premios que tuvo lugar en el salón de plenos. Dedicó el galardón a todos los voluntarios de Cruz Roja.

Julia García, voluntaria de Cáritas, destacó la importancia del acompañamiento a los más vulnerables. «Mi voluntariado ha ido cambiando conmigo, adaptándose a cada momento de mi vida, pero siempre con el mismo propósito: ser útil a los demás», señaló.

El Ayuntamiento otorgó además una mención especial a María Juana Pérez Berrocoso, directora del coro Sol Salir, por su impulso al envejecimiento activo a través de la música.