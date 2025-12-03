Investigación sobre la fábrica de harinas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. C. R. La sala del Artesonado del Centro Cultural Las Claras acogerá hoy, a las 20.00 horas, la presentación del libro ‘La fábrica de harinas de Plasencia: Sistema de estructuras industriales’. La obra, firmada por José Carlos Salcedo Hernández y Antonio José Campesino Fernández, reúne una investigación detallada sobre uno de los complejos fabriles más significativos de la ciudad. El volumen analiza su evolución arquitectónica, su valor patrimonial y el papel que desempeñó en el desarrollo industrial local. La actividad pretende acercar la relevancia histórica de este enclave, hoy símbolo de la memoria ciudadana.