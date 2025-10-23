HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fachada del edificio municipal en la Plaza de la Catedral. J.C.R.

Intramuros reclama una sede en el edificio municipal de la plaza de la Catedral de Plasencia

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia ha registrado en el Ayuntamiento una solicitud para disponer de una sede social en el edificio municipal ... situado en la Plaza de la Catedral, que quedará libre tras el traslado de sus actuales ocupantes –varias asociaciones y los estudios de Canal Extremadura– al antiguo edificio escolar de San Miguel.

