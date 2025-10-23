Intramuros reclama una sede en el edificio municipal de la plaza de la Catedral de Plasencia

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia ha registrado en el Ayuntamiento una solicitud para disponer de una sede social en el edificio municipal ... situado en la Plaza de la Catedral, que quedará libre tras el traslado de sus actuales ocupantes –varias asociaciones y los estudios de Canal Extremadura– al antiguo edificio escolar de San Miguel.

Desde la asociación recuerdan que llevan más de quince años solicitando sin éxito un espacio municipal, pese a contar con más de 190 socios y desarrollar una «labor continuada en favor de la convivencia, la cultura y la mejora del distrito centro». Consideran «injusto» que otras entidades con menor antigüedad o número de asociados dispongan ya de sede propia, «e incluso, en algunos casos, de más de un local».

Intramuros denuncia la falta de criterios públicos y objetivos para la concesión de espacios municipales y reclama la elaboración de un reglamento transparente, aprobado en pleno, que garantice la igualdad de oportunidades entre todas las asociaciones.

La entidad vecinal lamenta igualmente no haber tenido oportunidad de participar en reuniones o foros abiertos para debatir sobre las necesidades del centro histórico, al tiempo que reclama mayor diálogo y participación ciudadana. «El alcalde lo es al servicio de todos», subrayan.

Intramuros reitera su disposición al diálogo y solicita ser tratada «en igualdad de condiciones con el resto de asociaciones» en el reparto de espacios municipales. «No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos», afirma la asociación.