El humor ácido y provocador de Miguel Lago llega el domingo a Plasencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:51

Miguel Lago llega este domingo a Plasencia. El espectáculo se podrá disfrutar a partir de las 18 horas en el Teatro Alkázar. Las entradas tienen un precio de 18 euros y se pueden adquirir por 14 con descuento de Oferplan.

El artista cumple 25 años sobre los escenarios y lo celebra con su decimosexta temporada ininterrumpida sobre los teatros.

Más de 50.000 espectadores disfrutaron la pasada temporada de esta revolución del clásico show unipersonal en el que Miguel demuestra ser más libre que nunca.

Lago demuestra cada semana por qué es el gran referente de la stand-up en nuestro país. Su Comedy Club al estilo de los grandes clubes de Broadway es un templo de comedia donde cada función es única. Y es que lo que pasa en el club, se queda en el club, por eso en «Lago», el público puede esperar lo inesperado.

Nuevos textos, nuevas rutinas, otras clásicas, reflexiones sobre la actualidad y anécdotas personales, todo con el inconfundible sello y la maestría de Miguel Lago.

Siguiendo ese espíritu del más puro club de comedia de Stand Up en cada función habrá cómicos invitados de todo tipo.

