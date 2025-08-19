Un hombre resulta herido grave al caer de una escalera en Malpartida de Plasencia La víctima, de 57 años, ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de la capital del Jerte

El hombre herido fue llevado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

R. H. Martes, 19 de agosto 2025, 14:03 Comenta Compartir

Un hombre de 57 años ha resultado herido grave este martes tras precipitarse desde una escalera en la calle Derechos Humanos, en Malpartida de Plasencia.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso del accidente y activó de inmediato los recursos necesarios: una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (UME 7.1) con base en Plasencia, agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Dirección General de Trabajo de la Junta.

El herido, que sufrió un traumatismo craneal, fue atendido en el lugar y trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

El suceso está pendiente de determinar si tiene carácter laboral. Para ello, la Dirección General de Trabajo ha activado el protocolo de investigación de accidente de trabajo.