HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hombre herido fue llevado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia. HOY

Un hombre resulta herido grave al caer de una escalera en Malpartida de Plasencia

La víctima, de 57 años, ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de la capital del Jerte

R. H.

Martes, 19 de agosto 2025, 14:03

Un hombre de 57 años ha resultado herido grave este martes tras precipitarse desde una escalera en la calle Derechos Humanos, en Malpartida de Plasencia.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso del accidente y activó de inmediato los recursos necesarios: una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (UME 7.1) con base en Plasencia, agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Dirección General de Trabajo de la Junta.

El herido, que sufrió un traumatismo craneal, fue atendido en el lugar y trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

El suceso está pendiente de determinar si tiene carácter laboral. Para ello, la Dirección General de Trabajo ha activado el protocolo de investigación de accidente de trabajo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  3. 3 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  4. 4 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  5. 5 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  6. 6 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  7. 7 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  8. 8 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  9. 9 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  10. 10 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un hombre resulta herido grave al caer de una escalera en Malpartida de Plasencia

Un hombre resulta herido grave al caer de una escalera en Malpartida de Plasencia