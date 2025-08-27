Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón La familia denuncia la peligrosidad de la zona recién pavimentada, pero el Ayuntamiento asegura que el recinto tiene todas las garantías de seguridad y limpieza

Un hombre de 82 años murió este martes tras sufrir un accidente en el canal de baños de La Isla, en Plasencia. El suceso ocurrió por la tarde, cuando el hombre, según las primeras informaciones, pudo haberse resbalado al acceder al agua y no logró incorporarse. Fue atendido en el propio parque por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Virgen del Puerto, donde falleció alrededor de las diez de la noche.

La familia ha denunciado públicamente lo ocurrido. La hija del fallecido señaló en redes sociales que el accidente se produjo en la zona recientemente pavimentada del canal, donde —asegura— se han registrado quejas por lo resbaladizo del acceso. «Mi padre ha resbalado en esa parte, no ha sido capaz de levantarse y se ha ahogado. La denuncia irá puesta a quien corresponda, porque a mi padre no me lo van a devolver, pero a ver si ponen un socorrista y limpian semanalmente el canal», escribió.

La mujer criticó también el sistema actual de limpieza y advirtió de que el canal no reúne condiciones para estar abierto al baño: «Que nadie se tenga que ver cómo nos hemos visto hoy nosotros. Bandera negra es la que pondré yo», afirmó.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, trasladó sus condolencias a la familia y pidió cautela hasta conocer los detalles del caso: «Sentimos muchísimo el fallecimiento de esta persona. No tenemos aún ningún informe médico. Parece ser que se ha resbalado, con mala fortuna».

El edil defendió el mantenimiento que se realiza en la zona de baño: «No se le puede achacar a ninguna incidencia del parque. Todos los días limpiamos y cada quincena vaciamos y llenamos la charca para retirar cualquier suciedad o piedras».

