HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Hermandad de la Vera Cruz impulsa su Belén y campaña solidaria

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Hermandad de la Vera Cruz de Plasencia vuelve a activar dos de sus iniciativas más arraigadas en el calendario navideño: la recogida solidaria 'Un juguete, una sonrisa' y la inauguración del Belén Crucero.

La campaña solidaria, destinada a que ningún niño de familias con menos recursos se quede sin regalo estas fiestas, estará en marcha del 4 al 23 de diciembre. Los juguetes podrán entregarse en la Casa del Deán, junto a la catedral, espacio donde la Hermandad monta cada año el Belén Crucero. Todo lo recogido será entregado a Cruz Roja, que se encargará de distribuir los juguetes entre las familias que más lo necesitan.

Antes de que arranque la campaña, la Hermandad celebrará otro de sus momentos más esperados: la inauguración del Belén Crucero, el 3 de diciembre a las 20.30, también en la Casa del Deán. Se trata de una representación que se ha convertido en un punto de referencia para los placentinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  2. 2

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  3. 3

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  4. 4 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  5. 5 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  6. 6

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  7. 7 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Extremadura tirita de frío: las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este jueves
  10. 10

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Hermandad de la Vera Cruz impulsa su Belén y campaña solidaria