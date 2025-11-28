La Hermandad de la Vera Cruz impulsa su Belén y campaña solidaria

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Hermandad de la Vera Cruz de Plasencia vuelve a activar dos de sus iniciativas más arraigadas en el calendario navideño: la recogida solidaria 'Un juguete, una sonrisa' y la inauguración del Belén Crucero.

La campaña solidaria, destinada a que ningún niño de familias con menos recursos se quede sin regalo estas fiestas, estará en marcha del 4 al 23 de diciembre. Los juguetes podrán entregarse en la Casa del Deán, junto a la catedral, espacio donde la Hermandad monta cada año el Belén Crucero. Todo lo recogido será entregado a Cruz Roja, que se encargará de distribuir los juguetes entre las familias que más lo necesitan.

Antes de que arranque la campaña, la Hermandad celebrará otro de sus momentos más esperados: la inauguración del Belén Crucero, el 3 de diciembre a las 20.30, también en la Casa del Deán. Se trata de una representación que se ha convertido en un punto de referencia para los placentinos.