12 claves para disfrutar de las ferias de Plasencia

Este miércoles arrancan las ferias de Plasencia, las primeras que se podrán celebrar sin las restricciones de aforo o movimiento propias de la covid-19. Las fiestas, pues, podrán disfrutarse siguiendo el guión habitual, el de miles de personas llenando la Plaza Mayor y las calles del centro urbano y también de los barrios para tomar las cañas, quizás el gran atractivo de una cita particularmente esperada tras el parón pandémico de los dos últimos años. Para poder tener a mano las claves de la fiesta está pensada esta guía, dividida en doce claves a modo de preguntas y respuestas.

¿Cuándo es el día grande y qué se espera para los demás días?

El miércoles es el día de inauguración, el de inicio de la fiesta, con cuatro citas principales: reparto de sombreros y abanicos a las 20 horas en la Plaza Mayor, pregón del locutor deportivo Roberto Gómez desde el balcón del Ayuntamiento a las 21, fuegos artificiales desde el parque del Cachón a las 22 y concierto gratuito en la Plaza Mayor a las 23 horas, a cargo de Raya Real, conocido por sus rumbas flamencas.

El jueves y el viernes son los dos días festivos en la ciudad, y supondrán el arranque de las cañas, seguramente el factor distintivo históricamente de las ferias placentinas. De siempre, el punto de encuentro fue la Plaza Mayor y calles aledañas, pero desde hace ya unos años, también los bares de los barrios tienen buen ambiente a la hora del cañeo, que empieza sobre las dos de la tarde y termina cuando el cuerpo o alguna obligación dicen basta.

Ampliar El cañeo en la Plaza Mayor y su entorno es seguramente el gran factor diferencial de las ferias placentinas. hoy

El sábado es el día grande de las fiestas, el que sin duda registrará la mayor afluencia de público. El domingo baja la temperatura y el lunes, que ya es día laborable, se celebra el Día del Niño.

¿Hasta qué hora abren los bares?

La hostelería tiene permiso de la Junta de Extremadura para cerrar dos horas más tarde de lo habitual (el Ayuntamiento había pedido dos horas y media). Esto significa que los bares tendrán permiso para permanecer abiertos hasta las 4.30 horas de la madrugada desde la noche del miércoles al jueves hasta la del sábado al domingo. Los bares especiales deberán bajar la persiana una hora más tarde, es decir, a las 5.30 horas, y las discotecas, cafés conciertos y casetas de ferias cerrarán sus puertas a las 7.30 horas.

Los horarios se recortan para la noche del domingo 12 al lunes 13, en la que las casetas funcionarán hasta la medianoche, los bares hasta las 2 horas de la mañana, hasta las 3 los bares especiales y hasta las 5 las discotecas y cafés conciertos.

¿Habrá música en directo?

Sí. Y teatro también. Empezando por la música, el miércoles, Raya Real y sus rumbas flamencas a partir de las 23 horas en la Plaza Mayor. Es gratis. El jueves a las 22.30 horas, Vanesa Martín en la Plaza de Toros, con entradas a 35 euros la de grada y la de personas con movilidad reducida y sus acompañantes, y 45 la de albero (más un 10% en gastos de gestión).

Habrá servicios especiales de autobuses urbanos y dos horas de silencio en el recinto ferial el jueves, viernes y sábado

El viernes, a las 21 horas, sesión de 'dj's' en la Plaza Mayor, con Dani Serra, Carlos Chaparro y Fonsi Nieto. Y el sábado, también en la Plaza Mayor y también con entrada gratuita, Feria Fest, con los grupos Sarvaje Tren (pop/rock, a partir de las 21 horas), Salpicadura (rock, desde las 22 horas), Criminal Voice (rap/trap, desde las 23 horas) y Secreto Ibérico (pop/rock de los años 80 y 90, desde la medianoche y hasta la una de la madrugada).

Además de música, habrá teatro, con la obra 'Distinto', que cuenta en su elenco con el televisivo Kiko Hernández. Será a las 20.30 horas del viernes, en el Teatro Alkázar.

¿Dónde y cuándo son las actividades para niños?

Viernes, sábado y domingo en el parque de La Isla. Durante estos tres días habrá allí más de diez tipos de castillos hinchables de personajes infantiles como Mickey, Supermario o La patrulla canina, además de actividades como pintacaras, rocódromo o lucha de gladiadores.

Ampliar Atracciones infantiles en La Isla, en una edición anterior de las fiestas. hoy

El viernes, de 11 a 12 horas, zumba; de 12 a 13 horas, baile; y de 13 a 14 horas, taller de muñecas y también baile urbano. Por la tarde, de 17.30 a 18.30 horas, de nuevo zumba. El sábado, zumba de 11 a 12, baile de 12 a 13 y danza medieval en la hora siguiente. Por la tarde, de 17.30 a 18.30 horas, danza oriental. Los dos días estará circulando por la ciudad el tren turístico en los siguientes horarios: el viernes de 11 a 13 horas y de 17 a 19, y el sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 19.

Por último, el domingo habrá zumba de 11 a 12 horas, baile en la hora siguiente y danza oriental de 13 a 14 horas. Por la tarde, baile de 17.30 a 18.30 horas. Ese día, el tren turístico estará disponible de 11.30 a 13.30 horas. De las clases de zumba se encarga el Gimnasio Losán, del baile Santos Music, y de los distintos tipos de danza y el taller de muñecas, Al-Qmar. También participa JG Sonido.

¿Habrá caseta para niños y menores?

Sí y no. No porque no será una caseta como tal, sino un escenario al aire libre. Y sí porque en torno a él se han programado una serie de actividades pensadas para ellos, los menores. El mismo escenario que acoge el ocio para niños servirá después para el dirigido a los que son más mayores.

En la caseta light, que es como el Ayuntamiento llama a esta propuesta para quienes están en esa edad en la que rechazan lo que sea para niños pero aún no pueden vivir las fiestas como los veinteañeros, habrá música en directo. El jueves, Mulahara Records y Dj Carlos Guez, y el sábado, LMen y Pablo Quartier, y Dj Nando Rodríguez. Los dos días en el mismo horario: de 21 a 1 horas.

En el lugar habrá una barra en la que solo se servirán bebidas sin alcohol.

¿Y la animación callejera, cómo será?

Las ferias recuperan a medias un ingrediente que tuvieron durante décadas y había perdido: los cabezudos. A medias porque siempre recorrieron las calles de la ciudad acompañados por gigantes, pero estos no vuelven, de modo que la tradición se recupera pero solo para los cabezudos, que recorrerán Plasencia de 11 a 13 horas el jueves, viernes y sábado. Les acompañarán otros clásicos: los tamborileros.

Regresa todo un clásico, los cabezudos, no habrá toros y la gran cita musical es el concierto de Vanesa Martín

Cuando cabezudos y tamborileros se retiren, les tomarán el relevo las charangas, que anuncian su presencia en la ciudad desde las 13 hasta las 16 horas el jueves, viernes y sábado.

¿Habrá corrida de toros?

No. Por segundo año consecutivo, no habrá toros en ferias. El motivo es que el concurso para adjudicar la gestión de la plaza ha dado pie a un conflicto entre empresas que no se ha resuelto a tiempo para organizar un festejo. Esta es la explicación del Ayuntamiento. El PSOE local, sin embargo, opina que no los hay por falta de voluntad política.

¿Cómo será el dispositivo de seguridad?

Lo integrarán agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Este último cuerpo enviará a Plasencia a miembros de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción, con sede en Badajoz), del GOR (Grupo Operativo de Respuesta con sede en Cáceres) y también a una unidad canina. El despliegue se completará con agentes portugueses llegados desde Castelo Branco.

Ampliar Agentes de la Policía Local y su unidad canina, en una de las casetas de feria. hoy

El intendente de la Policía Local detalló la semana pasada que entre el miércoles día 8 y el lunes 12 se harán más de 180 turnos, gracias a que toda la plantilla estará operativa y a que cada agente trabajará entre y tres y cuatro días. «Habrá 28 agentes el miércoles, 38 el jueves, 36 el viernes, 41 el sábado, 27 el domingo y 24 el lunes», concretó Enrique Cenalmor, que también adelantó que la Policía Local utilizará el dron, «para el control de masas y la detección desde el aire de posibles incidentes que requieran la movilización de agentes».

También adelantó que durante todas las ferias, la unidad de atestados hará en distintos puntos de la ciudad controles de drogas y alcohol.

¿Habrá en el ferial unas horas de silencio para quienes no toleran los ruidos?

Sí. Pensando en las personas que no toleran los ruidos -ya sea por afecciones de tipo neurológico, sensorial, funcional o con cualquier otro origen-, el ferial permanecerá en silencio el jueves, viernes y sábado de 19 a 21 horas. «El silencio será total en la mayoría de atracciones, y la fuente de ruido será mínima en aquellas donde el feriante necesita comunicarse con los clientes», explicó este miércoles la concejala de Inclusión.

La previsión meteorológica anuncia temperaturas rondando los 40 grados e incluso superándolos el domingo

Además, el Ayuntamiento ha contratado por 5.000 euros un sistema para controlar el ruido que emite el ferial. Lo vigilarán técnicos que utilizarán aparatología específica y receptores de radio que tendrán las atracciones.

¿Qué tiempo va a hacer durante estas ferias?

Mucho calor. Más de lo normal para estas fiestas, con temperaturas en ascenso y más propias del mes de agosto. La previsión de lluvias es de tan solo el 5% para el viernes por la tarde y el sábado también por la tarde. Las máximas serán de 33 grados para el miércoles, 37 el jueves, 38 grados el viernes, 39 el sábado y se alcanzarán los 41 el domingo. Temperaturas mínimas oscilando entre los 19 y los 25 grados. La radiación ultravioleta será alta, así que conviene protegerse del sol.

¿Dónde aparcar el coche?

Si va al centro, tiene al menos tres opciones de aparcamiento gratuito: el parking de la calle Velázquez (junto a la calle Sor Valentina Mirón), el del puente de Trujillo (entrada por la calle Eulogio González) y los aparcamientos al aire libre del parque de La Isla. Además, hay un parking de pago en la puerta de Talavera. Todos quedan a menos de diez minutos a pie de la Plaza Mayor.

Ampliar El recinto ferial está junto al paraje protegido de El Berrocal. hoy

Quienes vayan al ferial, han de saber que lo tendrán más difícil para estacionar, porque aunque en la zona hay plazas, se ocupan todas rápidamente. Pueden buscar en el entorno de la Ciudad Deportiva, a unos diez minutos andando del recinto ferial, que está en El Berrocal.

Siempre es una opción utilizar el transporte público.

¿Habrá servicios especiales de los autobuses urbanos?

Sí. Los días 9, 10, 11 y 12 funcionará un servicio especial con salida a cada hora a partir de las diez de la noche desde el polígono de La Data para circular por la avenida Virgen del Puerto, y desde la Avenida de España para ir por las avenidas de Calvo Sotelo y de La Salle. Para el regreso, las salidas desde el ferial serán a cada hora a partir de las diez y media de la noche.