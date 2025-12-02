HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gonzalo Torre, número 5 de la lista de Unidas por Extremadura por Cáceres

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

El concejal de Unidas Podemos en Plasencia, Gonzalo Torre Ruiz, ocupará el número 5 de la candidatura de Unidas por Extremadura por la provincia de Cáceres en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, una lista encabezada por Irene de Miguel.

Torre, ingeniero técnico industrial, trabaja como técnico de prevención de riesgos laborales en una entidad bancaria, donde acumula una amplia trayectoria en el ámbito de los Recursos Humanos. Definido por la formación como un perfil técnico vinculado a la defensa de los derechos laborales y de los servicios públicos, ha colaborado en los dos últimos mandatos con el grupo municipal de Unidas Podemos en Plasencia.

Desde marzo, ya como concejal, participa de forma activa en los plenos del Ayuntamiento, donde ha defendido propuestas relacionadas con los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad y la transparencia. Sus intervenciones se han centrado en la fiscalización del gobierno local, la rendición de cuentas y la defensa de las políticas sociales.

Con su incorporación, Unidas por Extremadura suma –según la formación– un perfil municipalista, técnico y con experiencia en relaciones laborales que refuerza además la representación del norte de la provincia. «Es un orgullo que una persona tan honesta y comprometida como Irene te proponga formar parte de un proyecto ilusionante», señaló Torre.

El código ético de Podemos establece la incompatibilidad de desempeñar dos cargos públicos de manera simultánea. Por ello, si resultara elegido diputado autonómico, Torre deberá optar entre mantener su acta de concejal o asumir un escaño en la Asamblea.

