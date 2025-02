El Gato con Jotas se queja de que el Ayuntamiento de Plasencia no estuvo «a la altura»

El desarrollo de los conciertos que tuvieron lugar el Lunes Menor y las escenas que se sucedieron por la mala organización de los bolos – ... antes, durante y después- siguen coleando. El último en pronunciarse ha sido el principal afectado, El Gato con Jotas, que ha asegurado que el Ayuntamiento de Plasencia no estuvo «a la altura» después de que su concierto se limitara a una duración de poco más de 20 minutos.

El desencuentro sucedió en la prueba de sonido. El primero en probar fue Paco Candela, que debía de actuar después de El Gato con Jotas. Plantó la batería a un lado, el piano al otro y se fue a descansar a la espera de que llegaran las 23.00, hora prevista para el inicio de su concierto. Cuando Sergio Gato subió al escenario a probar, se dio cuenta de que apenas tenía espacio para desarrollar el espectáculo que tenía en mente. Le acompañaba un séquito de una veintena de personas. A partir de ahí, hubo momentos de tensión y de negociación infructuosa.

El Gato con Jotas apenas tuvo media hora para desarrollar su concierto. Ni siquiera llegó a interpretar la jota de la 'Jeria el Pingu' con la que se ha promocionado el Martes Mayor. Cuando llegaron las 23.00, le enseñaron el camino de salida. Su malestar era evidente. Y también el de sus seguidores, que llegaron a increpar a Paco Candela en sus primeras canciones. Le responsabilizaban de no haber sido más flexible a la hora de haber retrasado su bolo. Por su parte, el Consistorio atribuye la responsabilidad al propio artista por no haber realizado la prueba de sonido a tiempo.

El desencuentro entre el artista y el Ayuntamiento es llamativo porque ambos han ido todo el año de la mano, incluso cuando sectores conservadores tacharon de «obscena» la canción promocional del Martes Mayor. Ahora, todo eso ha cambiado.

«Nos sentimos muy vacíos y muy poco apoyados. Creo que esto es una fiesta de interés turístico -dicen que quieren hacerlo nacional-, pero traen artistas de la 'talla' de Henry Mendes, de Paco Candela…», decía Sergio Gato en su perfil de Instagram, desde donde también agradecía el apoyo recibido y «ya no para mí, sino para las 20 personas que he llevado en escena. He recibido un montón de cariño, muchísimo. Me hace muy feliz saber que lo que pasó ayer no estaba en nuestras manos y sí en las manos de una organización y de un Ayuntamiento. Sólo quiero dar las gracias a todo el mundo que no paró de gritar durante el otro concierto».

El artista de Peraleda daba detalles del origen del desencuentro: «Hay una cosa que a mí me han enseñado, y son valores, humildad, cariño, y sobre todo escucha. Cuando llegamos al escenario, estaba absolutamente todo montado, cosa que no debía ser así, porque somos una compañía con muchas personas y se necesita espacio. No quisieron quitar ni el piano ni la batería, negándose absolutamente a quitar y a mover nada. Estuvimos dos horas de negociación, dos horas cediendo absolutamente en todo».

El Gato con Jotas, un día después de esta polémica, reconocía sentirse muy decepcionado con el Ayuntamiento con el que ha hecho piña durante ocho meses: «No se nos respetó ni desde la compañía que venía después ni desde el Ayuntamiento de Plasencia. Y esto dará que hablar. Me da igual que sean Henry Mendes, Paco Candela o Perico el de los palotes. Somos gente muy bonita y con muchísimo cariño que dar. No estuvisteis a la altura, no estuvisteis a la altura para nada. Aun así, os deseamos lo mejor para esta fiesta».