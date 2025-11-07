Formación sobre gastronomía sensorial e inclusión culinaria

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Sala Verdugo de Plasencia acoge hoy la charla ‘32 pasos antes de comer. Gastronomía sensorial e inclusión alimentaria’, una propuesta formativa que pone el foco en la relación entre neurodivergencia y alimentación. La sesión, que comenzará a las 19.00 horas, estará dirigida por el especialista chileno Alexander Calsow, experto en neurogastronomía aplicada y educación sensorial. Está impulsada por el programa Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031.

Calsow abordará cómo el sabor no depende únicamente del alimento, sino de factores como el entorno, las emociones, la música o la memoria, y explicará de qué manera estas variables influyen en la percepción del gusto. Además, presentará una metodología creada por la nutricionista autista chilena Cecilia Troncoso, que propone 32 pasos progresivos para aprender a tolerar, tocar y saborear alimentos desde una perspectiva empática.