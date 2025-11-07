HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Formación sobre gastronomía sensorial e inclusión culinaria

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Sala Verdugo de Plasencia acoge hoy la charla ‘32 pasos antes de comer. Gastronomía sensorial e inclusión alimentaria’, una propuesta formativa que pone el foco en la relación entre neurodivergencia y alimentación. La sesión, que comenzará a las 19.00 horas, estará dirigida por el especialista chileno Alexander Calsow, experto en neurogastronomía aplicada y educación sensorial. Está impulsada por el programa Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031.

Calsow abordará cómo el sabor no depende únicamente del alimento, sino de factores como el entorno, las emociones, la música o la memoria, y explicará de qué manera estas variables influyen en la percepción del gusto. Además, presentará una metodología creada por la nutricionista autista chilena Cecilia Troncoso, que propone 32 pasos progresivos para aprender a tolerar, tocar y saborear alimentos desde una perspectiva empática.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  4. 4

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  5. 5

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  6. 6 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  7. 7

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  8. 8 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»
  9. 9 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  10. 10 El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Formación sobre gastronomía sensorial e inclusión culinaria