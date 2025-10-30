HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?

El espacio cultural La Jaimita ofrece un taller abierto de clown

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

El espacio cultural La Jaimita ha incorporado la disciplina del clown a su oferta formativa con un nuevo taller que se impartirá los miércoles, de 19.30 a 21.00 horas. Dirigido a mayores de 18 años, el curso propone descubrir el arte del payaso desde una mirada escénica, a través del juego, la improvisación y la exploración del ridículo. Los participantes aprenderán técnicas básicas, presencia escénica y comunicación no verbal en un ambiente distendido. Con esta iniciativa, La Jaimita refuerza su papel como espacio de aprendizaje y creatividad abierto a toda la ciudadanía. Para más información: 660 77 90 40 o 618 94 63 06.

