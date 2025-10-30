El espacio cultural La Jaimita ofrece un taller abierto de clown

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El espacio cultural La Jaimita ha incorporado la disciplina del clown a su oferta formativa con un nuevo taller que se impartirá los miércoles, de 19.30 a 21.00 horas. Dirigido a mayores de 18 años, el curso propone descubrir el arte del payaso desde una mirada escénica, a través del juego, la improvisación y la exploración del ridículo. Los participantes aprenderán técnicas básicas, presencia escénica y comunicación no verbal en un ambiente distendido. Con esta iniciativa, La Jaimita refuerza su papel como espacio de aprendizaje y creatividad abierto a toda la ciudadanía. Para más información: 660 77 90 40 o 618 94 63 06.