La Escuela de Cocina se impone en el certamen del IES Santa Bárbara

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Escuela Municipal de Cocina de Plasencia ha obtenido el primer premio en el certamen gastronómico organizado por el IES Santa Bárbara, un concurso que este año ha centrado su temática en el pimentón de la Vera.

Los participantes, estudiantes de distintas escuelas de cocina, presentaron elaboraciones en las que el pimentón fue el eje creativo. El jurado valoró especialmente la técnica y la capacidad de los jóvenes cocineros para reinterpretar este ingrediente tradicional en propuestas innovadoras.

El Ayuntamiento destacó que este reconocimiento «consolida el nivel formativo y gastronómico de la ciudad» y reiteró su compromiso con la formación profesional, la promoción de los productos extremeños y el impulso al talento joven.

