El Enciso Pérez exhibe la mirada crítica y poética de Carmen Palop A través de la pintura y la fotografía, la artista invita a reflexionar sobre la relación entre objetos cotidianos y la construcción simbólica de la feminidad

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Museo Etnográfico-Textil Pérez Enciso de Plasencia exhibe hasta el próximo 30 de noviembre el proyecto multidisciplinar de la artista visual y profesora extremeña Carmen Palop, titulado 'Arkeología de la moda'. La muestra ofrece una mirada crítica y poética sobre el consumo, la memoria y la identidad, abordadas desde una perspectiva de género y en diálogo con la colección textil del museo.

A través de la pintura, la fotografía y la instalación, Palop invita al público a reflexionar sobre la relación entre los objetos cotidianos y la construcción simbólica de la feminidad. Según el comisario Julio Vázquez, la intervención de la artista propone una «antropología crítica» que cuestiona el consumismo y sus consecuencias ecosociales.

La exposición se puede visitar los miércoles, jueves, viernes y sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, y los domingos de 10.00 a 14.00.

Temas

Plasencia