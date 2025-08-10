HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo 10 de agosto en Extremadura?

Una encina hace el trabajo de diez aires acondicionados

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:00

En los últimos meses, los grupos municipales de la oposición han reclamado un plan de actuación arbórea para combatir el calor en la ciudad y crear más zonas de sombra. Según los expertos, una encina puede llegar a enfriar el aire tanto como diez aparatos de aire acondicionado funcionando 20 horas al día, gracias a la sombra que proyecta y la humedad que libera. Diversos estudios indican que un parque urbano de una hectárea –con entre 400 y 500 árboles– puede reducir la temperatura en su entorno inmediato entre uno y tres grados.

Espacios grises

