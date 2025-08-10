Una encina hace el trabajo de diez aires acondicionados

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 10 de agosto 2025, 23:00 Comenta Compartir

En los últimos meses, los grupos municipales de la oposición han reclamado un plan de actuación arbórea para combatir el calor en la ciudad y crear más zonas de sombra. Según los expertos, una encina puede llegar a enfriar el aire tanto como diez aparatos de aire acondicionado funcionando 20 horas al día, gracias a la sombra que proyecta y la humedad que libera. Diversos estudios indican que un parque urbano de una hectárea –con entre 400 y 500 árboles– puede reducir la temperatura en su entorno inmediato entre uno y tres grados.