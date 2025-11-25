HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los dos buses eléctricos están averiados tres meses después de estrenarse

Ambos vehículos, que costaron casi 600.000 euros, se encuentran en el taller por problemas en las baterías

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los dos minibuses eléctricos incorporados al servicio de transporte urbano de Plasencia el pasado 27 de agosto permanecen averiados apenas tres meses después de su estreno. Así lo confirmó ayer el concejal de Transporte Urbano, David Dóniga, durante el pleno municipal, donde reconoció que ambos vehículos «están en reparación por problemas en las baterías». Según explicó, estas dos unidades, destinadas a la línea 3, se encuentran fuera de servicio junto a una de las unidades procedentes de Alicante.

Dóniga afirmó que el uso intensivo de uno de los autobuses más antiguos de la flota se debe precisamente a esta situación y que, una vez solventadas las averías, «pasará a reserva». Señaló también que los retrasos registrados en la línea 1 obedecieron a «una mañana concreta» en la que solo había un vehículo operativo por una avería puntual. Respecto a las críticas por la supuesta prohibición de aceptar billetes de más de cinco euros, aseguró que el origen del problema «corresponde a una pegatina antigua ya retirada, ya que sí se aceptan pagos superiores sin problema». Añadió que la implantación del pago mediante TPV «está contemplada en el nuevo pliego».

Aumento de viajeros

El concejal defendió la evolución del servicio asegurando que los datos contradicen la visión de deterioro: «El servicio ha aumentado un 12,3 % en los nueve primeros meses del año, alcanzando los 383.150 viajeros, y, si la tendencia continúa, se superarán los 500.000 viajes, lo que supondrá un récord en la ciudad».

Dóniga dio estas explicaciones en respuesta a las críticas de la oposición por la situación del transporte urbano. La concejala del PSOE, Cristina Corral, denunció «una situación de colapso» y aseguró que las esperas superiores a una hora han obligado a algunos usuarios a desplazarse a pie. Criticó que la línea 1 solo cuente con un vehículo, calificó el servicio de «arcaico e inoperativo» y reprochó la falta de opciones de pago electrónico.

Por su parte, el concejal de Unidas Podemos, Gonzalo Torre, mostró su preocupación por el uso continuado de los autobuses más antiguos. Recordó que se había asegurado que los vehículos verdes solo circularían de forma esporádica, pero sostuvo que el autobús matriculado 2960 DGY «lleva tres semanas cubriendo la línea 3 todos los días, mañana, tarde y noche», pese a contar con más de veinte años y más de un millón y medio de kilómetros.

