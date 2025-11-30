HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los dorsales para la San Silvestre placentina se ponen a la venta al precio de 3 euros

La organización entregará un obsequio con la inscripción y los beneficios repercutirá a favor de Placeat

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

La San Silvestre Solidaria de Plasencia 2025 acaba de poner sus dorsales a la venta al precio de 3 euros. Se pueden retirar en la tienda deportiva Cris-Mar Sports, en la calle Talavera. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de diciembre a las 14.00 horas. Cada participante podrá elegir un obsequio -gorra, calcetines o guantes- en diversas tallas y colores. Los beneficios repercutirán en la asociación Placeat.

La carrera se disputará el miércoles 31 de diciembre, con salida fijada a las 16.00 horas desde el Parque de los Pinos, donde también se situará la meta.

Las pruebas arrancarán con las categorías infantiles (de 1 a 6 años y de 7 a 12 años), a las que seguirá la carrera inclusiva y finalmente la absoluta, destinada a corredores a partir de 13 años.

El reglamento establece que habrá premios para los tres primeros clasificados, tanto chicos como chicas, en todas las categorías, y recuerda la obligatoriedad de llevar el dorsal visible durante toda la prueba.

La organización contará con servicio médico y ambulancia, y los corredores estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. El circuito será completamente urbano y mantendrá el carácter popular y familiar de una de las pruebas más emblemáticas para despedir el año en la ciudad.

