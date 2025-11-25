La Diócesis abre el plazo para proyectos de cooperación

J. C. R. PLASENCIA. Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Obispado de Plasencia ha abierto el plazo para presentar proyectos de cooperación internacional susceptibles de recibir una ayuda del Fondo Diocesano del 1 % para Proyectos. Desde la Comisión de Administración y Seguimiento se anima a parroquias, movimientos, asociaciones, hermandades, cofradías y a la propia Diócesis a participar en esta convocatoria dirigida a iniciativas evangelizadoras y solidarias que apoyen a personas que trabajan en países en vías de desarrollo o catalogados como «menos adelantados».

Como recogen las Constituciones Sinodales, estas instituciones destinan el 1% de sus presupuestos al Tercer Mundo, un compromiso que se materializa ahora en esta nueva edición del fondo. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 15 de marzo y los proyectos deberán incluir información detallada sobre su contexto, beneficiarios y presupuesto.