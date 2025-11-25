HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Descendimiento de Brea se exhibirá en el interior de la catedral

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El Descendimiento de Jesús Mateos Brea, elegido mejor mural del mundo en febrero de 2025 y exhibido en el hastial de la catedral hasta finales de octubre, regresará al templo para exhibirse en su interior. Así lo ha anunciado el alcalde, Fernando Pizarro, tras el acuerdo alcanzado con el Cabildo.

La obra, de 11 metros de alto por 6 de ancho e inspirada en Caravaggio, fue encargada por el Ayuntamiento para impulsar la Semana Santa en su camino hacia la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, lograda en septiembre. Tras meses a la intemperie, Brea trabaja ahora en su restauración. El artista espera que pueda verse de nuevo en la catedral durante el primer semestre de 2026.

Brea también trabaja en la actualidad en los bocetos de los murales, dedicados a Extremoduro y Manolillo Chinato, que se colocarán en la plaza Puerto de Béjar.

