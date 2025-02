Cuatro de cada diez vecinos de Plasencia no nació en la ciudad

Cuatro de cada diez empadronados en Plasencia no ha nacido en la ciudad, según el último Censo de población y viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística, con datos relativos a 1 de enero de 2022.

De cada cien residentes en la localidad, 59 ... son naturales de ella, 21 de otro municipio de la misma provincia, 14 de otra comunidad autónoma española, cinco proceden del extranjero y dos son pacenses.

En este capítulo, el municipio presenta datos similares a los del resto de ciudades extremeñas. El porcentaje de población nacida en la propia localidades es idéntica a la de Mérida, mientras que en Cáceres sube hasta el 60% y en Badajoz alcanza el 67%. En Coria es del 45% y en Navalmoral de la Mata del 44%.

El 26% tiene estudios superiores

El informe del INE también incluye información sobre otras cuestiones que ayudan a trazar el perfil demográfico y sociológico de los municipios, como el nivel formativo de sus habitantes. En el caso de Plasencia, tienen estudios superiores una cuarta parte de los empadronados.

Ellos integran el segundo grupo social más grande en este capítulo. Le superan quienes completaron la «primera etapa de Educación Secundaria y similar», en la terminología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística.

Por último, hay un 16% que llegó a la «segunda etapa de Educación Secundaria y Educación Postsecundaria no superior». Y un 15% que no pasó de la Educación Primaria. El resto hasta alcanzar el cien por cien de la población son menores de 15 años, que por edad no entran en ninguno de los grupos anteriores.