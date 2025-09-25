HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Responsables institucionales y organizativos, en la presentación de la carrera. AYUNTAMIENTO

El Cross Camino del Puerto de Plasencia pone a la venta sus últimos dorsales

El evento que se celebra este domingo combina una carrera a pie de 5 kilómetros, una ruta de senderismo por Valcorchero y recorridos en bicicleta

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:13

El XX Cross Popular Camino del Puerto de Plasencia encara la recta final de inscripciones con la venta de sus últimos dorsales. La cita, que ... se celebra este domingo, cumple veinte años y mantiene su carácter solidario, festivo e inclusivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  2. 2

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  3. 3

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  4. 4 Cinco detenido por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra
  5. 5 Atropello en un paso de peatones de Badajoz
  6. 6 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  7. 7 Oposiciones SES 2025: fechas, horas y lugares de examen para todas las categorías publicadas en el DOE
  8. 8

    José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»
  9. 9

    Francisco Trinidad, alcalde de Torremejía: «No voy a dimitir»
  10. 10 OCU revela los supermercados más baratos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cross Camino del Puerto de Plasencia pone a la venta sus últimos dorsales

El Cross Camino del Puerto de Plasencia pone a la venta sus últimos dorsales