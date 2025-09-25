El Cross Camino del Puerto de Plasencia pone a la venta sus últimos dorsales

El XX Cross Popular Camino del Puerto de Plasencia encara la recta final de inscripciones con la venta de sus últimos dorsales. La cita, que ... se celebra este domingo, cumple veinte años y mantiene su carácter solidario, festivo e inclusivo.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la recogida de dorsales. Los senderistas saldrán a las 10.00 horas, seguidos por los ciclistas (10.20) y los corredores (10.30). A las 11.30 horas, será el turno de las carreras infantiles, antes de la entrega de premios, que incluirá reconocimientos al mejor disfraz.

El evento combina una carrera a pie de 5 kilómetros, una ruta de senderismo por Valcorchero y recorridos en bicicleta de montaña y e-bike. Este año, la recaudación se destinará a Feafes Salud Mental Plasencia.

Las inscripciones están abiertas en Crismar Sport hasta mañana a 5 euros, y el mismo domingo costarán 10 euros.