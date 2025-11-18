Conferencia sobre investigaciones arqueológicas en Villasviejas

J. C. R. PLASENCIA. Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Sala Verdugo de Plasencia acogerá este miércoles, a las 19.30 horas, una conferencia de arqueología extremeña organizada por la Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio (SEdAP). La charla, con entrada libre, será impartida por Victorino Mayoral Herrera, doctor en Historia y miembro del Instituto de Arqueología de Mérida. Su intervención llevará por título ‘Últimas investigaciones arqueológicas en el poblado protohistórico de Villasviejas del Tamuja/Tamusia’ y ofrecerá una visión actualizada de los avances logrados en este importante yacimiento vetón de la provincia.