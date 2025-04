Los comerciantes de Plasencia se echan a la calle para exigir mayor presencia de la Policía Nacional

Más de 150 personas, incluidos representantes del equipo de gobierno con el alcalde Fernando Pizarro a la cabeza, han participado en la movilización convocada por ... la Federación de Comercio de Plasencia (FESCOP) para exigir un refuerzo urgente de la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad.

La protesta, que ha consistido en un cierre parcial del comercio y una cacerolada en la Plaza Mayor de Plasencia de 10.30 a 11.00 horas, ha contado con el respaldo del sindicato Jupol y del Círculo Empresarial Placentino. Estas organizaciones han trasladado al delegado del Gobierno la necesidad urgente de aumentar el número de agentes tras los últimos robos en las tiendas y el tiroteo ocurrido en el barrio de San Lázaro, en el que una niña de dos años perdió la vida por un impacto de bala en la cabeza.

Insisten en la necesidad de actualizar el catálogo de puestos de la Policía Nacional, sin revisar desde 2008, y de reforzar la plantilla para garantizar la seguridad en la ciudad. «El comercio local no puede desarrollarse en un clima de inseguridad. Esta es una reivindicación de justicia, de protección al tejido empresarial y de defensa de nuestros derechos como ciudadanos», ha señalado su presidente, Fernando Santiago.

Ampliar J. C. R.

En la Plaza Mayor, decenas de comerciantes han expresado su preocupación por la sensación de inseguridad en la ciudad. Emilio Rodríguez, gerente de una tienda deportiva, ha denunciado la proliferación de hurtos y situaciones de acoso a empleados: «Tenemos más pedigüeños en las calles que nunca, algunos de ellos muy molestos. Últimamente tenemos robos todas las semanas. Estas personas además procuran entrar en las tiendas donde hay alguna mujer sola. Imaginaros, ¿no? Venir a trabajar con ese miedo. Tener que trabajar a veces con la puerta cerrada, bueno, a veces no, últimamente de forma permanente».

Mercedes Derecho, dueña de una tienda de ropa, también ha lamentado la situación: «Muchas veces cuando me quedo sola me veo obligada a cerrar por dentro. No porque quiera, sino porque cada vez hay más personas rondando la zona que generan inquietud. Necesitamos más presencia de la Policía Nacional en nuestras calles. No lo decimos por alarmismo, lo decimos porque es una medida básica de protección y de sentido común».

Por su parte, Aroa, gerente de un negocio de comida para llevar, ha relatado un episodio reciente de robo en su establecimiento: «Lo más duro no es solo lo que te quitan, sino la sensación de inseguridad que se te queda después. Esa sensación de que cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera y de que estamos expuestos y sin protección».

Reivindicaciones empresariales y municipales

Fernando Santiago, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Plasencia, ha agradecido el apoyo de los sindicatos policiales y ha subrayado la necesidad de ampliar el catálogo de la Comisaría de la Policía Nacional en Plasencia: «La labor de prevención no la pueden hacer como deberían por la falta de efectivos. La seguridad es esencial para que nuestros comercios puedan operar con normalidad y sin miedo».

Diego Hernández, presidente de la Confederación Empresarial de la provincia de Cáceres, ha destacado que este problema no es exclusivo de Plasencia, sino que afecta a muchas localidades: «Tenemos que seguir luchando y reclamando para que se refuerce la seguridad en nuestras calles».

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha defendido la necesidad de ampliar los recursos de la Policía Nacional en la ciudad: «Nuestras reivindicaciones las hemos trasladado al Ministerio en reiteradas ocasiones. La seguridad no solo depende de las cifras, sino también de la sensación de protección que perciben nuestros ciudadanos». Asimismo, ha instado a convertir la actual Jefatura de la Policía Nacional en Plasencia en una comisaría dotada con más efectivos y recursos.

La movilización celebrada este jueves es solo el inicio de una serie de acciones que los comerciantes y empresarios de Plasencia prevén llevar a cabo hasta conseguir una respuesta por parte de las administraciones. Desde Fecop, el Círculo Empresarial Placentino y los sindicatos policiales, se mantiene la demanda de un encuentro con el delegado del Gobierno para abordar esta problemática y lograr compromisos concretos en materia de seguridad ciudadana.