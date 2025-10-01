El Colegio de Arquitectos niega su responsabilidad en la pérdida de fondos europeos en Plasencia

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) niega tener responsabilidad alguna en la pérdida de los 800.000 euros de fondos europeos destinados ... al aparcamiento de las huertas de La Isla en Plasencia. En un comunicado, el organismo profesional responde a las críticas vertidas por el Ayuntamiento en el último pleno municipal y asegura que «no es correcto vincular la pérdida de ayudas económicas con la actuación del Colegio».

El Coade recuerda que la adjudicación inicial del proyecto fue anulada por sentencia judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cáceres en diciembre de 2022, confirmada por el TSJEx en febrero de 2023. Según explica, la anulación se produjo «por incumplimiento de la normativa urbanística del Plan General Municipal», lo que obligaba al Ayuntamiento a volver a valorar las propuestas que acudieron a la licitación. Subraya que en aquel procedimiento «el Colegio no fue parte».

Tras la sentencia, el Ayuntamiento declaró desierto el concurso basándose en un informe técnico municipal que descartaba las dos ofertas restantes. El Colegio insiste en que esta decisión no fue recurrida por ninguna de las empresas participantes y recalca que su actuación se limitó a encargar un informe independiente que concluía que esas propuestas «sí cumplían con el pliego de la licitación y con la normativa urbanística».

Con esos datos, el organismo colegial presentó un recurso administrativo ante el Ayuntamiento, que fue desestimado, y posteriormente acudió a la vía judicial. El comunicado incide en que «el litigio no lo perdió el Coade, sino el Ayuntamiento de Plasencia, por la adjudicación realizada de una propuesta que incumplía la normativa». A su juicio, si después no se volvió a licitar la obra, «la responsabilidad es exclusivamente del Ayuntamiento».

Profesionales

En el último pleno, el concejal de Contrataciones e Infraestructuras, José Antonio Hernández, sostuvo una versión diferente. «El litigio lo perdieron los profesionales, lo perdió el Colegio y, sobre todo, lo perdió la ciudad», afirmó, lamentando que la demora provocara la caducidad de los fondos europeos. El edil añadió que «la ciudad ya podría estar disfrutando» del aparcamiento si el proyecto no se hubiera visto bloqueado.

Frente a estas declaraciones, el Colegio de Arquitectos recalca que «ninguno de los procesos judiciales tuvo efectos suspensivos respecto de la tramitación administrativa, ni sobre posibles solicitudes de subvenciones». Por ello considera que «queda descartada cualquier actuación obstruccionista por parte del Colegio».

El comunicado concluye que la situación «solo puede responder al funcionamiento de los servicios públicos de dicha corporación y a las decisiones adoptadas en ese ámbito municipal». Además, reitera que el Colegio «mantendrá la colaboración con las Administraciones Públicas», como viene haciendo con ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, donde «aporta rigor técnico y profesional para contribuir al desarrollo urbano y al interés general».

El Ayuntamiento, por su parte, da por cerrado el conflicto tras la desestimación del recurso del Coade por el TSJEx en mayo de 2024, que además impuso las costas procesales al organismo colegial. Según explicó Hernández, el Consistorio ya trabaja en retomar el proyecto desde cero y en concurrir a nuevas convocatorias de fondos europeos.