El centro de Valcorchero de Plasencia acogerá a menores con problemas de conducta, pero no a 'menas'

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, aclaró este jueves en la Asamblea de Extremadura que ... el nuevo centro de Valcorchero, en Plasencia, no acogerá menores extranjeros no acompañados, sino que estará destinado a menores del sistema de protección con problemas de conducta, dentro del denominado Proyecto Cereza.

La aclaración se produjo durante la última sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Vox y concejal de Plasencia, Álvaro Sánchez-Ocaña, quien planteó directamente si el centro «va a acoger 'menas' cuando finalicen las obras».

El parlamentario expresó su preocupación por el «temor vecinal» existente en la zona, aludiendo a que el centro se encuentra «en barrios residenciales repletos de colegios». «Los vecinos ven con inseguridad y con incertidumbre que próximamente se acoja 'menas' en el mismo», afirmó Sánchez-Ocaña, quien vinculó la cuestión con la política migratoria del Gobierno central y pidió «garantías de seguridad» para las urbanizaciones colindantes.

La consejera recordó que «desde hace años no está en funcionamiento el centro de menores de Plasencia. El antiguo centro de menores de Valcorchero cesó en sus funciones como centro de acogida y el edificio está actualmente en obras para convertirse en un centro especializado para menores del sistema de protección con problemas de conducta. Se trata de un recurso de intervención socioeducativa y terapéutica, dependiente de la Administración autonómica».

De este modo, García Espada descartó que se trate de un centro destinado a la acogida de menores extranjeros no acompañados. Subrayó que el Proyecto Cereza responde a las necesidades de atención de menores extremeños tutelados que requieren un tratamiento especializado.

La consejera aprovechó su intervención para criticar el tono del debate impulsado por Vox y defender la política de la Junta en materia de infancia y protección social. «Extremadura es solidaria, pero también es rigurosa», afirmó. «Acoge, y también alega en los casos en los que el menor no lo es. Pero, ante todo, es una tierra de humanidad. Los menores merecen ser tratados con los recursos que precisan y con la implicación institucional necesaria para desarrollar una vida plena».

Asimismo, García Espada reprochó al grupo de Vox su «discurso populista» y su «uso político de los menores». «Dejen de utilizar a los menores como moneda de cambio en sus disputas políticas. Apelo a la responsabilidad, a la sensatez y al sentido común», pidió. También recordó que la Junta ha solicitado al Gobierno central medidas urgentes para abordar la actual crisis migratoria «con eficacia y cooperación institucional».

Con esta intervención, la titular de Salud y Servicios Sociales cerró la puerta a las especulaciones sobre la llegada de 'menas' al nuevo centro placentino y reafirmó que su apertura estará orientada a la atención de menores con dificultades de conducta y no a la gestión de menores inmigrantes.

La polémica surge en un contexto en el que Vox ha intensificado su discurso sobre inmigración y seguridad, especialmente en municipios donde se están realizando obras de infraestructuras sociales. Sin embargo, desde la Junta se insiste en que el objetivo del Proyecto Cereza es «ofrecer una respuesta educativa y terapéutica a jóvenes tutelados» dentro del marco legal de protección a la infancia.