¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?

El Centro Universitario reúne a tres podólogas emprendedoras

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

El Centro Universitario de Plasencia, perteneciente a la Universidad de Extremadura, acoge este miércoles una charla con emprendedoras, tituladas en Podología por este mismo centro, que han conseguido poner en marcha sus propios negocios en el sector de la salud y el bienestar.

El evento, que se desarrollará en el salón de actos de 9.00 a 11.00 horas, tiene como objetivo inspirar al alumnado actual al mostrar casos de éxito de antiguas alumnas que han materializado su vocación en proyectos empresariales consolidados.

La jornada, que también podrá seguirse de forma online, contará con la participación de tres egresadas en Podología: Pilar Cardenal, de la Clínica Podológica Cardenal; Clara Sánchez, del Centro Avanza, especializado en podología, biomecánica y nutrición, y Carolina Oliva Martín, de la Clínica Sapiens, centrada en fisioterapia.

