El centro de salud de La Data de Plasencia pide el fin de las agresiones a los profesionales sanitarios

Más de un centenar de personas se han concentrado a primera hora de este jueves, en la puerta del centro de salud de La Data de Plasencia ... , para denunciar la agresión que sufrió uno de sus médicos cuando atendía a un menor de edad y exigir la erradicación de la violencia sobre los profesionales sanitarios. Entre los asistentes se encontraba el propio agredido, que sufrió un traumatismo craneoencefálico y una herida de más de 5 centímetros tras recibir el portazo de un hombre, que posteriormente fue detenido.

«Entró un paciente de tres meses con su padre. El padre se puso agresivo porque yo consideraba que manejaba mal al niño, que le cogía por el brazo, que no es adecuado. Empezó a insultarnos y a golpear las mesas. Conseguimos sacarle de la consulta y, cuando ya se iba por el pasillo, se volvió hacia mí y golpeó la puerta con una patada que me dio en la cabeza. Me hizo una herida que necesitó siete puntos de sutura. Afortunadamente se fue, menos mal, porque yo que estaba en el suelo», recordaba Florentino, que recibió el ánimo de todos los compañeros que se dieron cita en la concentración.

Fue un acto sencillo en el que se leyó una declaración conjunta que firmaron el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres y el Sindicato Médico Independiente de Extremadura (Simex). Estuvieron acompañados por el gerente del Área de Salud y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia, con Fernando Pizarro al frente.

La declaración institucional subrayó cuatro puntos clave para abordar esta problemática: el apoyo absoluto a los profesionales afectados y hacia todo el colectivo sanitario; la condena enérgica de cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, remarcando que la violencia no debe normalizarse en el ámbito médico; el fomento de la denuncia de estos hechos ante las autoridades; y la disponibilidad de recursos jurídicos y apoyo psicológico para los afectados.

El Informe 'Agresiones a Profesionales del SNS' del Ministerio de Sanidad, publicado recientemente, refleja la alarmante cifra de 14.706 agresiones registradas en 2023, lo que representa 24,05 notificaciones por cada 1.000 profesionales. Las más afectadas suelen ser mujeres de entre 35 y 55 años en Atención Primaria y extrahospitalaria.

Evelio Robles Agüero, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, puso en valor la importancia de apoyar a los profesionales en estos casos y exigió medidas preventivas más efectivas, como la implementación del Observatorio de Agresiones y la mejora de la seguridad en los centros sanitarios. También destacó la necesidad de condenas ejemplares para los agresores. En este sentido, mencionó la reciente reunión del Colegio Médico con la Fiscalía de Extremadura para abordar este problema: «Queremos que este tipo de acciones no salgan gratis y que los servicios judiciales condenen estas situaciones como realmente merecen».

Por su parte, María José Rodríguez Villalón, Secretaria General de Simex, denunció el ambiente laboral de inseguridad que viven los sanitarios y reclamó la presencia de guardias de seguridad en los centros de salud. «No podemos entender cómo en otros organismos oficiales se tiene seguridad y en un centro sanitario no», lamentó.

Para Florentino, el médico agredido hace diez días, éste ha sido el mayor susto que ha sufrido en sus 25 años de carrera. Ya sea casualidad o no, sí que ha notado que la irascibilidad de los pacientes va en aumento: «Afortunadamente no es mucha gente, pero últimamente sí que notamos que la gente viene más enfadada, no sé, más agresiva. Muchas veces nos piden cosas que nosotros no podemos hacer y, aun así, sabiendo que no podemos hacerlo, se enfadan con nosotros».