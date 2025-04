Cenalmor: «Hay un viaje de ida, pero se debió quedar en Portugal porque no hay viaje de vuelta»

El Ayuntamiento ha solicitado en cinco ocasiones al intendente de la Policía Local de Plasencia, Enrique Cenalmor, que detalle qué agente o qué mando ... conducía el vehículo camuflado que fue multado en Portugal en dos ocasiones por saltarse un peaje, asunto del que se tiene constancia y que se está investigando porque han llegado dos multas al Consistorio desde el país vecino.

En la última petición de información al intendente se le ha dado un plazo de 10 días para que responda, pero este lunes Enrique Cenalmor ha dejado entrever que no será posible cumplir con ese plazo, porque al parecer la información que se le reclama no depende de él.

El Ayuntamiento se la había solicitado, como el PSOE ha hecho a su vez a la Concejalía de Interior, al entender que en la Policía Local debe haber un registro en el que quede constancia del uso de los coches camuflados de los que dispone el cuerpo y que Cenalmor, como máximo responsable del cuerpo, conoce el registro y tiene acceso a él. A un documento, por tanto, en el que aparezca detallado qué vehículo se utiliza, por parte de qué agente y para qué fin, con el objetivo de garantizar el uso correcto de unos coches que han sido incautados en operaciones policiales y que el cuerpo local solicita para su uso a los juzgados. Vehículos, por tanto, que no pueden ser utilizados para uso personal y motivo último de la investigación municipal, porque con ella se quiere saber si se están utilizando de manera errónea estos recursos públicos.

Pero lejos de aclarar quién usó el coche multado, si acaso existe el registro que se da por hecho, el intendente de la Policía Local ha dicho este lunes que los hechos que se investigan se produjeron en agosto de 2020, que «puede ser que no se haya pagado el peaje, pero esto no es una multa» y que le consta que «hay un viaje de ida del coche, pero se debió quedar en Portugal porque no lo hay de vuelta».

No ha aclarado, sin embargo, si esto supone que la Policía Local de Plasencia ha perdido uno de sus coches camuflados en el país vecino. Más bien ha venido a decir que quizás no se trataba de un vehículo policial, «porque hay gente que puede cambiar las matrículas de los coches», ha dicho. Pero, en cualquier caso, para aclarar lo ocurrido, »he solicitado información a Portugal y me han dicho que van a tardar más de un mes en contestar».

En la misma rueda de prensa en la que Enrique Cenalmor ha realizado estas declaraciones estaba el concejal de Interior, David Dóniga. Preguntado por la investigación municipal abierta para esclarecer quién conducía el coche policial camuflado y multado dos veces en Portugal por saltarse un peaje en la localidad de Aveiro, el edil se ha limitado a decir que «seguimos a la espera de la información solicitada». Esto es, la petición realizada en cinco ocasiones ya al intendente de la Policía Local.