HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cáritas Plasencia atiende a más de 430 personas sin hogar hasta octubre

El 60% de los cuidados se concentran en la ciudad, con un perfil mayoritario de hombres de entre 55 y 64 años y un aumento de mujeres e inmigrantes

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Un total de 436 personas han sido atendidas en lo que va de año en los Centros de Acogida de Personas sin Hogar (CAT), Reinserción Regional (CRR) y pisos tutelados que gestiona Cáritas Diocesana de Plasencia dentro del programa Volver a Ser, dirigido a la atención y acompañamiento de personas en situación de sin hogar y exclusión social.

De ellas, 261 fueron acogidas en el centro de Plasencia (60%) y 175 en Don Benito. El perfil mayoritario sigue siendo el de hombres, aunque las mujeres representan ya un 17% del total, dos puntos más que el año anterior. La franja de edad más frecuente se sitúa entre los 55 y los 64 años.

El número de personas inmigrantes continúa en aumento y supone ya el 44% del total de atendidos, principalmente procedentes de América Latina, el norte de África y países del África subsahariana. En cuanto a las personas de nacionalidad española, el 47% son originarias de Extremadura, un dato que ha ido creciendo.

Desde Cáritas destacan el deterioro general de la salud física y mental de las personas sin hogar, así como las dificultades derivadas de la precariedad laboral, el problema del acceso a la vivienda y la irregularidad administrativa en el caso de muchos inmigrantes. Todo ello está contribuyendo a que la exclusión social sea cada vez más severa y persistente.

En el centro de reinserción, segunda fase del proyecto, actualmente participan 30 personas, un 24% más que en 2024. El 77% accede a formación y el 30% logra una inserción laboral, en muchos casos gracias a la colaboración de empresas locales. Sin embargo, la falta de vivienda continúa siendo uno de los principales obstáculos para la plena integración: solo un 15% de las personas logra acceder a un alojamiento estable tras encontrar empleo.

Cáritas Plasencia completará su red de atención con la apertura, el próximo 1 de noviembre, de un centro de emergencia destinado a personas sin hogar. Este nuevo recurso, de baja exigencia y con seis plazas, funcionará durante los meses de frío en las mismas instalaciones del comedor social y contará con servicio de seguridad nocturna.

Con esta apertura, la diócesis pretende ofrecer una respuesta a las personas en situación de calle, y complementar la atención diurna con un espacio seguro para el descanso nocturno y reforzando así su compromiso con los más vulnerables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  5. 5

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  6. 6 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  7. 7 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  10. 10

    El drama de un adolescente en Valencia: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáritas Plasencia atiende a más de 430 personas sin hogar hasta octubre