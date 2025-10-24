Cáritas Plasencia atiende a más de 430 personas sin hogar hasta octubre El 60% de los cuidados se concentran en la ciudad, con un perfil mayoritario de hombres de entre 55 y 64 años y un aumento de mujeres e inmigrantes

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un total de 436 personas han sido atendidas en lo que va de año en los Centros de Acogida de Personas sin Hogar (CAT), Reinserción Regional (CRR) y pisos tutelados que gestiona Cáritas Diocesana de Plasencia dentro del programa Volver a Ser, dirigido a la atención y acompañamiento de personas en situación de sin hogar y exclusión social.

De ellas, 261 fueron acogidas en el centro de Plasencia (60%) y 175 en Don Benito. El perfil mayoritario sigue siendo el de hombres, aunque las mujeres representan ya un 17% del total, dos puntos más que el año anterior. La franja de edad más frecuente se sitúa entre los 55 y los 64 años.

El número de personas inmigrantes continúa en aumento y supone ya el 44% del total de atendidos, principalmente procedentes de América Latina, el norte de África y países del África subsahariana. En cuanto a las personas de nacionalidad española, el 47% son originarias de Extremadura, un dato que ha ido creciendo.

Desde Cáritas destacan el deterioro general de la salud física y mental de las personas sin hogar, así como las dificultades derivadas de la precariedad laboral, el problema del acceso a la vivienda y la irregularidad administrativa en el caso de muchos inmigrantes. Todo ello está contribuyendo a que la exclusión social sea cada vez más severa y persistente.

En el centro de reinserción, segunda fase del proyecto, actualmente participan 30 personas, un 24% más que en 2024. El 77% accede a formación y el 30% logra una inserción laboral, en muchos casos gracias a la colaboración de empresas locales. Sin embargo, la falta de vivienda continúa siendo uno de los principales obstáculos para la plena integración: solo un 15% de las personas logra acceder a un alojamiento estable tras encontrar empleo.

Cáritas Plasencia completará su red de atención con la apertura, el próximo 1 de noviembre, de un centro de emergencia destinado a personas sin hogar. Este nuevo recurso, de baja exigencia y con seis plazas, funcionará durante los meses de frío en las mismas instalaciones del comedor social y contará con servicio de seguridad nocturna.

Con esta apertura, la diócesis pretende ofrecer una respuesta a las personas en situación de calle, y complementar la atención diurna con un espacio seguro para el descanso nocturno y reforzando así su compromiso con los más vulnerables.