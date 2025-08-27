Los canales municipales de información de Plasencia multiplican por siete la media nacional

El Ayuntamiento de Plasencia se ha consolidado como uno de los referentes en comunicación institucional digital en España. Los últimos datos reflejan que sus ... perfiles en redes sociales alcanzan ratios de participación que multiplican por siete la media de las administraciones públicas a nivel nacional. En el último mes, registró más de cuatro millones de visualizaciones y más de 70.000 interacciones directas.

El concejal de Comunicación e Innovación, David Dóniga, presentó ayer en rueda de prensa el balance de los canales municipales y subrayó que el Consistorio cuenta ya con diez vías oficiales de información y atención, entre ellas la web, las redes sociales, el canal de WhatsApp y el chat de incidencias. «Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, fomentar la participación ciudadana y acercar la gestión municipal al día a día de los vecinos», señaló.

Los datos confirman que esta estrategia está dando resultados notables. En Instagram, el Ayuntamiento registra un nivel de participación del 8,8%, frente al 1,2% de media en otras instituciones públicas y el 0,5% a nivel global. Es decir, más de siete veces por encima del estándar nacional. Esta red social, que concentra gran parte de la audiencia joven, supera además los tres millones de visualizaciones y alcanza a 226.752 cuentas en un solo mes.

Facebook también ha experimentado un crecimiento destacado, con 913.663 visualizaciones mensuales y 53.000 interacciones directas. El índice de participación alcanza el 5,8%, frente al 0,49% de la media nacional y al 0,15% global, cifras que evidencian una implicación ciudadana muy superior a la habitual en perfiles institucionales.

Chat de incidencias

La consolidación de WhatsApp y el chat de incidencias como canales de comunicación directa confirma, según el concejal, la capacidad del Ayuntamiento de Plasencia para adaptarse a nuevas formas de interacción con los ciudadanos. X (antes Twitter), por su parte, mantiene una presencia constante con más de 20.000 impresiones mensuales, principalmente en la difusión de avisos y comunicación en directo.

David Dóniga aseguró que estos resultados consolidan un modelo de comunicación pública «abierto, accesible, eficaz, transparente y moderno».