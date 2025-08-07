Los camiones de la basura dañan dos vehículos en Plasencia en menos de 48 horas
J. C. R.
PLASENCIA.
Jueves, 7 de agosto 2025, 07:28
En menos de 48 horas, los camiones de recogida de residuos de Plasencia han causado daños a dos vehículos durante su rutina nocturna. El primer incidente ocurrió en la madrugada del sábado, cuando uno de los camiones golpeó un vehículo estacionado en la plaza del Salvador y le destrozó el parachoques.
En un primer momento, la asociación vecinal de Intramuros denunció que se trataba de un acto de vandalismo, aunque posteriormente se desmintió esta versión. El segundo incidente tuvo lugar el lunes, cuando otro camión dañó de forma similar el parachoques de un coche aparcado en la ronda del Salvador, a la altura de la academia Principado. En ambos casos, la UTE ha reconocido los daños.
