HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los camiones de la basura dañan dos vehículos en Plasencia en menos de 48 horas

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:28

En menos de 48 horas, los camiones de recogida de residuos de Plasencia han causado daños a dos vehículos durante su rutina nocturna. El primer incidente ocurrió en la madrugada del sábado, cuando uno de los camiones golpeó un vehículo estacionado en la plaza del Salvador y le destrozó el parachoques.

MÁS INFORMACIÓN

En un primer momento, la asociación vecinal de Intramuros denunció que se trataba de un acto de vandalismo, aunque posteriormente se desmintió esta versión. El segundo incidente tuvo lugar el lunes, cuando otro camión dañó de forma similar el parachoques de un coche aparcado en la ronda del Salvador, a la altura de la academia Principado. En ambos casos, la UTE ha reconocido los daños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  6. 6

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8

    La Junta lleva a la Asamblea la creación de la primera universidad privada de Extremadura
  9. 9 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura
  10. 10 Herida una joven de 23 años al impactar su patinete con un coche en una rotonda de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los camiones de la basura dañan dos vehículos en Plasencia en menos de 48 horas