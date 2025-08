Un golpe fortuito de un camión de la basura se convierte en una 'fake news' sobre vandalismo

J. C. R. PLASENCIA. Martes, 5 de agosto 2025, 07:44 Comenta Compartir

Un incidente ocurrido en la madrugada del sábado en Plasencia ha terminado desencadenando una oleada de indignación y desinformación en redes sociales, después de que la Asociación Intramuros denunciara un acto de vandalismo en la plaza del Salvador. Según su comunicado, varios vehículos amanecieron con «graves daños», hechos que forman parte de una «ola creciente de comportamientos violentos y destructivos» en el casco histórico de la ciudad.

La foto del coche, con el parachoques en el suelo, fue compartida ampliamente en redes sociales y provocó decenas de comentarios críticos contra el estado de seguridad en la ciudad. La versión difundida no tardó en desmoronarse.

El dueño del vehículo supuestamente 'vandalizado' desmintió la versión de los hechos. «Es mi coche y no, no ha sido vandalismo. No hace falta inventarse cosas para destacar lo mal cuidada que está Plasencia», declaró. Según confirmó la UTE del servicio de limpieza, el daño fue causado accidentalmente por un camión de basura durante su recorrido habitual. La empresa estuvo en contacto con el propietario desde el primer momento y ya ha iniciado el procedimiento para hacerse cargo de los daños.