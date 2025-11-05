HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Calvario inicia una campaña para ayudar a bebés vulnerables

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

La Hermandad del Calvario pone en marcha durante todo el mes de noviembre la campaña solidaria ‘Arropando sueños’, destinada a ayudar a bebés de familias en situación de vulnerabilidad. Cada jueves del mes, la Casa de Hermandad, situada en la calle San Pedro, 3, abrirá sus puertas para recoger mantas, potitos y ropa de abrigo infantil en dos turnos: de 11.00 a 13.00 y de 19.00 a 21.00 horas. La iniciativa, organizada en colaboración con el Servicio de Ayuda a la Vida de la Diócesis, hace un llamamiento urgente a la donación de mantas de cuna o cochecito y prendas de abrigo en buen estado.

