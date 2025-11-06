HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Bombonera acoge este viernes el torneo 3x3 de básket solidario

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

El pabellón municipal de La Bombonera será este viernes el escenario del tradicional torneo 3x3 de baloncesto solidario, una iniciativa del Ayuntamiento de Plasencia ... en colaboración con los clubes Ambroz y Miralvalle. La cita, abierta a jugadores de todas las edades y niveles, tendrá un carácter participativo y no competitivo, con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto ‘Volver a Ser’, impulsado por Cáritas y dirigido a la reinserción social de personas sin hogar.

