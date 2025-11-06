La Bombonera acoge este viernes el torneo 3x3 de básket solidario

El pabellón municipal de La Bombonera será este viernes el escenario del tradicional torneo 3x3 de baloncesto solidario, una iniciativa del Ayuntamiento de Plasencia ... en colaboración con los clubes Ambroz y Miralvalle. La cita, abierta a jugadores de todas las edades y niveles, tendrá un carácter participativo y no competitivo, con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto ‘Volver a Ser’, impulsado por Cáritas y dirigido a la reinserción social de personas sin hogar.

La jornada comenzará a las 18.00 con un partido entre los equipos más jóvenes de ambos clubes, seguido del torneo 3x3, concursos de tiro y distintos sorteos. El bar del recinto también funcionará con fines benéficos, ya que su recaudación se sumará a la donación final.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa: basta con acudir al pabellón para sumarse a la iniciativa, que se prolongará hasta las 21.00 horas.