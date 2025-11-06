La Bombonera acoge este viernes el torneo 3x3 de básket solidario
J. C. R.
PLASENCIA.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El pabellón municipal de La Bombonera será este viernes el escenario del tradicional torneo 3x3 de baloncesto solidario, una iniciativa del Ayuntamiento de Plasencia ... en colaboración con los clubes Ambroz y Miralvalle. La cita, abierta a jugadores de todas las edades y niveles, tendrá un carácter participativo y no competitivo, con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto ‘Volver a Ser’, impulsado por Cáritas y dirigido a la reinserción social de personas sin hogar.
La jornada comenzará a las 18.00 con un partido entre los equipos más jóvenes de ambos clubes, seguido del torneo 3x3, concursos de tiro y distintos sorteos. El bar del recinto también funcionará con fines benéficos, ya que su recaudación se sumará a la donación final.
La participación es gratuita y no requiere inscripción previa: basta con acudir al pabellón para sumarse a la iniciativa, que se prolongará hasta las 21.00 horas.
