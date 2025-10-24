El BOE hace oficial la declaración nacional para la Semana Santa
J. C. R.
PLASENCIA.
Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00
El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar la resolución por la que se concede a la Semana Santa de Plasencia el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional. La declaración, emitida por la Secretaría de Estado de Turismo el pasado 18 de septiembre, reconoce la relevancia cultural y el atractivo de una celebración que cada año atrae a miles de visitantes a la ciudad. Con esta distinción, la Semana Santa placentina se une a las fiestas más destacadas del país, valoradas por su arraigo, organización y proyección turística. La resolución, firmada por Rosario Sánchez Grau, pone fin a la vía administrativa, pero puede interponerse recurso potestativo de reposición.