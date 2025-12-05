El BOE activa el proceso para la concesión de 6 millones a Martín Palomino Tras la publicación ayer del Real Decreto, la Junta ahora tiene un mes para presentar el proyecto y que el Ministerio autorice el primer pago

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el Real Decreto que oficializa la transferencia de 6 millones de euros del Gobierno de España a la Junta de Extremadura para ejecutar el proyecto de adecuación y transformación de la avenida Martín Palomino y el tramo final de la avenida de España en Plasencia. La publicación no solo formaliza la concesión directa de la subvención, sino que detalla por primera vez el alcance técnico, los plazos obligatorios, los requisitos de control y el procedimiento administrativo que regirá una de las obras más relevantes para la movilidad y el desarrollo industrial de la ciudad.

Según el texto del BOE, la financiación estatal se articulará en dos anualidades: 500.000 euros en 2025 y 5,5 millones en 2026, con un calendario condicionado a la correcta justificación del gasto. El Gobierno recuerda que ya se transfirió 1 millón de euros en ejercicios anteriores, dentro de la misma línea estratégica.

El documento detalla que la Junta deberá presentar, en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del decreto, una solicitud formal acompañada del proyecto definitivo, la programación de las actuaciones y un presupuesto detallado. A partir de ahí, el Ministerio contará con un máximo de tres meses para dictar resolución y autorizar el primer pago anticipado.

Uno de los aspectos más relevantes incluidos en la norma es el plazo de ejecución, que se fija como máximo el 31 de diciembre de 2028, aunque se contempla la posibilidad de solicitar ampliaciones justificadas. El texto también especifica que la Junta deberá someterse a un estricto control de seguimiento por parte de la Dirección General de Carreteras, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, además de conservar la documentación justificativa hasta que prescriban las obligaciones de reintegro.

El BOE incorpora además un listado detallado de actuaciones subvencionables, que confirma y amplía parte de lo adelantado semanas atrás. Entre ellas figura la construcción de una vía ciclista exclusiva en la avenida de España y un carril compartido con prioridad ciclista en Martín Palomino, la ejecución de dos nuevas glorietas y la reforma integral de la existente, así como la creación de una banda de aparcamiento reordenada y la incorporación de nuevos acerados con zonas ajardinadas. También se incluye la renovación completa de los servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, gas, alumbrado, telefonía y electricidad.

El documento subraya que el tramo de la antigua N-630A se ha convertido en un eje urbano esencial para el polígono industrial, con problemas «agravados» por el aumento del tráfico y la falta de ordenación. Por ello, el Gobierno justifica la subvención en razones de «interés público y social».

La publicación en el BOE supone el último paso jurídico necesario para que la Junta pueda iniciar la licitación. Una vez presentada la solicitud y validado el proyecto, el Gobierno podrá ordenar el primer desembolso, lo que permitirá avanzar hacia la adjudicación de las obras, previstas para arrancar a comienzos de 2026.