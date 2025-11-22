HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Banda de Música celebra en la calle el Día de Santa Cecilia

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Banda de Música Ciudad de Plasencia celebra hoy el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un recorrido de actuaciones en varios puntos del casco histórico, con el objetivo de llenar de ambiente festivo las calles del centro. Entre las 18.00 y las 20.00 horas, cuatro ubicaciones acogerán pequeños conciertos a cargo de músicos de la Banda de Música, que ofrecerán repertorios dirigidos a todos los públicos.

El programa arrancará a las 18.00 horas en la plaza de Ansano, donde la flautista Laura Gobernado Izzaldin y la trompista Noa Hernández Jiménez abrirán la jornada con un dúo. Media hora más tarde, a las 18.30, la plaza de San Nicolás será escenario de la segunda cita, con un dúo de trompa y oboe interpretado por Manuel Antúnez González y Héctor Roa Martín.

La música continuará a las 19.00 horas en la plaza de la Catedral, con un cuarteto de clarinetes integrado por Miguel Piñero Miranda, Alba Sagrario Sánchez Mellado, Carlota García y Claudia Gómez Sánchez.

El itinerario concluirá a las 19.30 horas en la calle del Sol, en la conocida plazuela Quemada, donde un quinteto de viento –formado por Héctor Roa Martín, Laura Gobernado Izzaldin, Ares Caño Calle, Manuel Antúnez González y Javier Parra García-Miguel– pondrá el broche final a la programación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  3. 3 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  4. 4 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  5. 5 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  8. 8 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  9. 9 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura
  10. 10 Estas son las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Banda de Música celebra en la calle el Día de Santa Cecilia