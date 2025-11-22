La Banda de Música celebra en la calle el Día de Santa Cecilia

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Banda de Música Ciudad de Plasencia celebra hoy el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un recorrido de actuaciones en varios puntos del casco histórico, con el objetivo de llenar de ambiente festivo las calles del centro. Entre las 18.00 y las 20.00 horas, cuatro ubicaciones acogerán pequeños conciertos a cargo de músicos de la Banda de Música, que ofrecerán repertorios dirigidos a todos los públicos.

El programa arrancará a las 18.00 horas en la plaza de Ansano, donde la flautista Laura Gobernado Izzaldin y la trompista Noa Hernández Jiménez abrirán la jornada con un dúo. Media hora más tarde, a las 18.30, la plaza de San Nicolás será escenario de la segunda cita, con un dúo de trompa y oboe interpretado por Manuel Antúnez González y Héctor Roa Martín.

La música continuará a las 19.00 horas en la plaza de la Catedral, con un cuarteto de clarinetes integrado por Miguel Piñero Miranda, Alba Sagrario Sánchez Mellado, Carlota García y Claudia Gómez Sánchez.

El itinerario concluirá a las 19.30 horas en la calle del Sol, en la conocida plazuela Quemada, donde un quinteto de viento –formado por Héctor Roa Martín, Laura Gobernado Izzaldin, Ares Caño Calle, Manuel Antúnez González y Javier Parra García-Miguel– pondrá el broche final a la programación.