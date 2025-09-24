HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un momento del encuentro desarrollado en el edificio de Servicios Sociales. AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Plasencia comparte experiencias contra la trata y la explotación sexual

El objetivo ha sido compartir prácticas y conocimientos que permitan mejorar la detección temprana y la atención de las víctimas

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:30

El Ayuntamiento de Plasencia, a través de la concejalía de Igualdad, ha celebrado una mesa de experiencias con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. El encuentro, desarrollado en el edificio de Servicios Sociales, reunió a más de 25 profesionales y contó con la participación de entidades especializadas.

El objetivo ha sido compartir prácticas y conocimientos que permitan mejorar la detección y atención de las víctimas, además de reforzar la coordinación entre los distintos agentes implicados. La concejalía de Igualdad subrayó la importancia de la formación especializada, protocolos claros de actuación y recursos adecuados.

Según datos del Gobierno, en 2024 fueron liberadas en España 1.794 personas víctimas de redes de trata o explotación, un 22% más que en 2023. La mayoría eran mujeres jóvenes, sobre todo de Sudamérica.

